Esta semana te toca esperar. No es una mala semana, pero es una semana que promete momentos que tal vez no sean tan cómodos. Necesitarás paciencia para aguantar el tiempo que pase, así que aprovecha este tiempo para ponerte a hacer algo más creativo que quedarte sin hacer nada. Dicen que "no tener noticias es una buena noticia", así que celebra la idea de que esta semana no te ocurrirá gran cosa, Leo.