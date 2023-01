1 / 12

Marte entrará en tu signo a finales de esta semana y dará un impulso a tus iniciativas. A partir de ahora, todo son negocios. Vuelve ese sano espíritu competitivo, gracias al cual no te dejas frenar ni entorpecer fácilmente por obstáculos y contratiempos. Para ser sinceros, aún deberás tener en cuenta cierto cansancio en el trabajo hasta el jueves 26. Aquellos que pudieron iniciar un nuevo camino tras algunas dificultades o tensiones en el otoño anterior pueden experimentar los típicos "altibajos" de una fase de "rodaje". Por el contrario, los que llevan tiempo insatisfechos pueden sentirse tentados a "estallar", sobre todo si la frustración proviene de un deseo de cambio que no ha encontrado salida. Hay ideas o peticiones que no son escuchadas por el jefe o la contraparte en una negociación, pero en muchos casos, el nerviosismo y la confusión vienen "de dentro" porque no se está seguro de cómo proceder. El jueves, en particular, es un día que hay que evitar porque puede dar lugar a enfrentamientos y malentendidos.