• Lunes 7 de noviembre: Trata de no aislarte en temas del trabajo. Puede que a veces pienses que los demás son quienes te rechazan, pero muchas ideas tuyas se pueden mezclar con miedos o inseguridades. El temor solo te detiene. Anda, comparte tu vida con quienes desee y no le temas a la autenticidad. • Martes 8 de noviembre: Atención a los trámites de importancia o reuniones formales. No te involucres en entredichos ni malas interpretaciones. Busca la armonía sin chocar con las personas que te rodean. • Miércoles 9 de noviembre: Es un buen día en el que verás que tus papeleos se mueven y se nota el avance en cuestiones importantes. No desesperes si las tensiones en el trabajo resultan siendo algo ásperas. • Jueves 10 de noviembre: La llegada de nuevos ingresos podrían ayudarte a saldar algunas deudas si es que las tienen. O tal vez es oportunidad de hacer compras o arreglos que has venido postergando. • Viernes 11 de noviembre: Día ocupado mientras de actividades cotidianas. El amor toca tu puerta con intrigas y posibilidades. No es momento de solo “vivir”, aprovecha este día para innovar y ofrecer creatividad. • Sábado 12 de noviembre: Este fin de semana es un momento vital para recordar que eres mente, cuerpo y alma y funcionas en sintonía. El entusiasmo te llenará en un día festivo para la familia. Tus altibajos emocionales van desapareciendo y crece la esperanza en la relación con tu pareja. • Domingo 13 de noviembre: Si estás esperando al tiempo ideal para hacer eso que no quieres, no esperes más. El momento es hoy. Existe la posibilidad de gestionar algo importante a futuro y no habría demasiado tiempo para que tengas esa conversación que deseas con la persona de tu interés. Siempre hay tiempo, pero no olvidemos que el tiempo también pasa.