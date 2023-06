La entrada del Sol, Mercurio y Venus en tu signo te llenará de una poderosa oleada de energía. Estas fuerzas celestiales trabajarán en armonía para aumentar la confianza en ti misma y sacar a la luz tus cualidades únicas, Leo. Como resultado, irradiarás un aura distintiva que captará naturalmente la atención de quienes te rodean. De acuerdo al horóscopo de julio, es crucial que mantengas la atención en tu ego durante este clima astrológico tan favorable. Aunque el aumento de la confianza en uno mismo es estimulante, es importante evitar que el ego tome el control. Permitir este te domine puede conducir a resultados desfavorables y a relaciones tensas. En su lugar, esfuérzate por encontrar el equilibrio siendo receptiva y abierta de mente.

Días importantes

Primero de julio: La Luna entra en Leo a las 11:33 AM PDT y trae consigo la creatividad, pasión, autoexpresión, confianza, extroversión, dramatismo, emoción, atención, elogios, amor propio, aceptación.

Julio 9: La Luna trina a Júpiter a las 8:18 AM PDT y se perfila como un día de suerte, así que aprovecha las oportunidades que se te presenten.

Julio 13: La Luna cuadratura a Saturno a las 6:30 PM PDT, lo que puede resultar en un día desafiante, así que sé paciente y trata de no tomarte las cosas demasiado a pecho.





Amor

Con la marcha de Marte, tus deseos son más sabios, pero nada presagia que tus amores vayan a serlo. Aunque no lo hagas a propósito, tu carisma actúa como una poción mágica. Tu sex-appeal llama la atención y puede que muchos intenten seducirte durante este mes.

Dinero y trabajo

Una vez más, tu éxito depende de tu capacidad para afrontar los retos que se te presenten. Mantente tranquila en este punto. ¡Lo lograrás brillantemente! Leo, tu carisma hace que no pases desapercibido. Te favorece, pero a veces puede molestar a algunas personas. Así que asegúrate de no ofenderlas. Al hacerlo, atraerás su benevolencia, mucho más útil para tu progreso que su resentimiento. En el aspecto financiero, todo va bien, pero por razones oscuras, estás convencido de que no tienes un céntimo. Antes de atormentarte por nada, compruébalo.

Salud

Es mejor evitar las situaciones que te hacen entrar en un estado negativo. Estos pensamiento te hacen mal de salud, ya que tienes la naturaleza de preocuparte por el pasado y te sumerges en pensamientos no deseados que afectan negativamente a tu salud. El tránsito de Marte sugiere que practiques la paz mental a través del yoga y la meditación. A través de la meditación, los malos efectos de Saturno incluso podrían ser borrados.