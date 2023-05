4 / 12

Cáncer. ¿Sientes que tu relación ya no es la misma? Mayo es el mes perfecto para conversar y repararlo, Cáncer. El 7 de mayo Venus llega a tu signo, lo que significa que es momento de prestarle atención a tus sentimientos y a los de tu pareja. Aprovecha mayo para fortalecer tu relación y no tengas miedo de crecer con esa persona a tu lado. También se vienen cambios, este mes estarás sintiendo emociones que no sabías que habías escondido hace mucho y es un llamado para escucharte y atenderte, no te dejes de lado, Cáncer, al final solo tú sabes que es lo mejor para ti.