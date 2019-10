6/12

Cáncer un signo de agua. En el amor, no estés distanciado de tus amigos por estar todo el tiempo con tu pareja. Recuerda que las parejas son temporales y los amigos de toda la vida. En el trabajo, no te acostumbres a estar en tu mismo puesto de trabajo. Sabes todas las cualidades que posees, no te estanques. En la salud, no descuides tu salud, aliméntate saludablemente.(Foto: Shutterstock)