Tauro. Has estado viviendo días muy tensos y te has descuidado un poco de ti mismo. Es momento de tomar un descanso y cuidar de tu salud . Dedica tiempo a hacer actividades que te relajen y te renueven. También es importante que cuides de tu salud física y emocional. No está mal descansar del trabajo y de las responsabilidades por un rato.