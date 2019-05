Géminis, Libra y Acuario: características y personalidad de los signos de aire

Horóscopo y signos de aire: Géminis, Libra y Acuario | Las personas que han nacido bajo el signo de géminis, libra y acuario son del elemento aire y por esta razón sienten las cosas más que otros y se dejan llevar por sus emociones que en muchas ocasiones se vuelve más en un problema que en una virtud.

Dicen lo que piensan y por esta razón pecan de imprudentes. Ellos no tienen filtros, así que en muchas situaciones no piensan en las consecuencias que pueden generar sus palabras, pero es importante resaltar que no lo hacen de mala voluntad y esto es por la influencia de su elemento: el aire.

Uno de sus defectos es su falta de constancia. Crean, pero no terminan todo lo que han creado o las actividades nuevas que han comenzado. Esta tendencia es más acentuada en los Géminis.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DE AIRE

Los signos de géminis, libra y acuario tienen una personalidad con carácter emocional, que valoran el amor de la pareja y la familia. Suelen estar muy condicionados por los afectos más cercanos, padecen o disfrutan de grandes enamoramientos y amistades entrañables.

Poseen un gran corazón y esto les hace involucrarse más en los problemas ajenos. Los sienten como suyos, lo cual afecta a las decisiones que toman cuando, por ejemplo, están observando una injusticia.

La facilidad para llegar a emocionarse les hace que necesiten el apoyo, respaldo y respeto de los demás. Necesitan sentirse arropados y aceptados. Esto más que una virtud se convierte en defecto cuando se lleva al extremo de necesitar alimentar su autoestima desde las opiniones ajenas.

PERSONALIDAD DE LOS SIGNOS DE AIRE

Lo signos de aire no es que cambien de opinión fácilmente, es que ellos al dejarse llevar por las emociones deciden una cosa y posteriormente cuando la piensan cambian de opinión. En ocasiones cuando ya han analizado la situación se dan cuenta que es tarde para poder rectificar.

Interesándose a todo y a todos, estos signos de aire suelen ser algo superficiales y volátiles. Hay que mencionar que el aire es el símbolo de la libertad y si esta es la calidad primaria de estos signos, algunas veces pueden revelarse indecisos, esparcidos y/o inestables.

EL AMOR EN LOS SIGNOS DE AIRE

A estos signos les cuesta trabajo dejar hablar a sus deseos y sentimientos. Es la razón quien los gobierna, examinan todas las situaciones, se interrogan sobre sus motivaciones, atracciones y pueden dejar escapar las oportunidades principalmente sensuales y sexuales. Dejando de lado su placer, algunas veces también pueden dejar de lado el amor, ya que les cuesta algo de trabajo comprometerse y tomar decisiones. Aun si el amor es un “sector” del cual los signos de aire desean aprender más, desafortunadamente corren el riesgo de enfrentarse a una pareja cansada de tanta indecisión.

LOS SIGNOS DE AIRE Y SU PLANETA

Todos los signos astrológicos son influenciados por un planeta, que determina parte de la personalidad de cada signo.

Géminis gobernado por Mercurio

Géminis bajo la influencia de mercurio es al mismo tiempo móvil e inalcanzable ya que no quiere estar ligado a nada ni a nadie.

Libra gobernado por Venus

Libra bajo la influencia de venus puede expresar naturalmente sus emociones y pasiones. Sabe cómo encontrar el lado bueno de cada persona.

Acuario gobernado por Urano

Acuario ama su libertad y bajo la influencia de uranio es más original, independiente y nunca se ve afectado por los perjuicios gracias a su planeta regente.