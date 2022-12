Este nuevo año, Tauro, tomarás el toro por las astas. No vas a esperar a que alguien o algo llegue con la respuesta a todos los problemas; serás tú quien con calma y mucho sentido común construya tu propio camino. Nada te detiene Tauro, este 2023 vendrá cargado de nuevos retos y estarás más que dispuesta a enfrentarlos, aunque tengas que cambiar y reinventarte. Llega una nueva tú y te aseguro que será tu mejor versión.

Tus días mágicos

Ni bien empiece enero , la creatividad y las buenas ideas llegan a ti. Aprovéchalas para plantear metas que te beneficien económicamente.

En marzo , el amor llegará a ti. Te sentirás poderosa y tendrás un fuerte poder de atracción. Puede que quieras algo más, así que sigue tu corazón y actúa con cautela.

En abril , las cosas se empiezan a poner un poco pesadas. El flujo se ralentiza y sientes que hasta se paraliza, pero debes resistir, ya que el siguiente mes las cosas mejorarás tremendamente.

Mayo es tu mes, podrás cosechar los frutos del esfuerzo. Disfruta todo lo bueno que llega a ti, la suerte estará de tu lado. El día 19 marca la llegada de la luna nueva a tu signo, por lo que será el momento ideal para empezar a visualizar y proyectar tus metas con claridad y actitud positiva.

En octubre , la llegada de la luna llena el día 28 traerá consigo nuevos resultados a tu favor. Si trabajaste con dedicación tus planes en los meses anteriores, ahora es cuando empezarás a ver cómo se hacen realidad tus sueños. Además, para darle espacio a lo nuevo, será necesario deshacerse de lo viejo. Quítate esos pesos que has estado cargando para llegar bien a fin de año.

Salud

Este nuevo año, tendrás que experimentar cambios. Es hora de cerrar ciclos y deshacerte de malos hábitos que a la larga terminan por perjudicarte. Equilibra tu dieta con opciones más naturales, atrévete a hacer deportes de aventura o cualquier cosa que mantenga todo tu cuerpo activo.

La desintoxicación debe ser tanto física como mental. Deja ir aquello que te retiene, los dolores del pasado. Entrarás a un proceso kármico, terapéutico , no le tengas miedo. Si no quieres atravesarlo sola, vuelve a conectar con aquellos que te importan. Reúnete con familiares o amigos que te ayuden a sanar y convertirte en tu mejor versión.

Trabajo

A partir de marzo es cuando deberás ponerle más empeño a la planeación estratégica , para que logres alcanzar ese reconocimiento que tanto mereces. Y así como darás todo de ti en tu trabajo, tampoco cae mal tener un plan B , sobre todo porque vienen tiempos de cambios y debes estar preparada para enfrentarlos con éxito.

Sabemos que eres alguien de método y te gusta controlar las cosas, pero lo mejor para ti este año será adaptarte a lo que venga. Si tienes que abandonar tareas o formas de trabajo, hazlo. Necesitas fluir, ir con la corriente para que las nuevas oportunidades lleguen a ti. Tú tendrás el poder de inclinar a tu favor los cambios.

Aprovecha las recargas de creatividad para innovar; y si necesitas ayuda para hacerlo, no dudes en apoyarte en los demás. Este año serás más fuerte en equipo , aunque no lo creas. Expande tus redes y comunidad para encaminar tus proyectos y la huella que has de dejar en el ámbito profesional. Si tienes que invertir en ello, hazlo, cosecharás mejores frutos.

Amor

Vivirás un año intenso. Los primeros meses, pasarás por el proceso de introspección que tanto estabas necesitando. Puede que tengas que dejar ir creencias o relaciones que ya no te suman. Sólo así podrás darle espacio a nuevas oportunidades y nuevos comienzos en el amor.