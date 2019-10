HORÓSCOPO LIBRA 2019 | Las personas nacidas entre el 23 de setiembre al 22 de octubre pertenecen al signo de Libra, el séptimo del horóscopo. Las personas que han nacido bajo este signo poseen una naturaleza extrovertida, son comunicativos y sociables. Buscan constantemente el equilibrio y se sienten muy atraídos por los desafíos intelectuales.



Libra es un signo de aire y tiene una personalidad de carácter emocional, que valoran el amor de la pareja y la familia. Suelen estar muy condicionados por los afectos más cercanos, padecen o disfrutan de grandes enamoramientos y amistades entrañables.



Poseen un gran corazón y esto los hace involucrarse más en los problemas ajenos. Los sienten como suyos, lo cual afecta a las decisiones que toman cuando, por ejemplo, están observando una injusticia.



Venus es el planeta del amor y rige a Libra, así que no es raro encontrar a una persona de este signos que sea sentimental y romántico. Los nativos del signo de la balanza, suelen ser personas nobles, emocionales, idealistas, y por sobre todas las cosas, generosas. Libra consta de una personalidad muy abierta y flexible, y esto se lo debe a su planeta regente.

FICHA LIBRA

- Elemento: aire

- Cualidad: amable

- Color: dorado

- Día de la suerte: viernes

- Regente: Venus

- Mayor compatibilidad con: Géminis y Acuario

- Números de la suerte: 15, 19, 34 y 38

- Rango de nacimiento: 23 de setiembre al 22 de octubre

- Piedra: Bronce, cobre, coral y berilo rosa



CARASTERÍSTICAS DE LIBRA

Los libra se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen encanto, elegancia y buen gusto, son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son capaces de ser imparciales ante conflictos. No obstante, una vez que han llegado a una opinión sobre algo, no les gusta que se les contradiga. Les gusta contar con el apoyo de los demás.



Un libra tiende a ser sensible a las necesidades de los demás y suele ser muy sociable. No soportan el conflicto y la crueldad y son muy diplomáticos ante los conflictos. Suelen buscar el consenso ante una situación conflictiva. Saben valorar los esfuerzos de los demás y les gusta vivir y trabajar en equipo.



El lado negativo de Libra es que es frívolo y es fácil que cambiar de opinión o de lealtades. No les gusta la rutina y muchas veces les falta la capacidad de enfrentarse a los demás.



Les encanta el placer y esto les puede llevar a cometer ciertos excesos en su vida. Son muy curiosos, lo que puede ser una virtud si lo invierten en descubrir nuevas cosas, pero también un defecto si les lleva a meterse demasiado en la vida o los asuntos de los demás.



VIRTUDES Y DEFECTOS DE LIBRA

Virtudes de Libra

Los libra son personas que tienen muchas cualidades entre los que destacan el equilibrio y que son conservadores. Los nacidos bajo este signo son personas que saben consolar bien a los demás y tienen las palabras exactas para cada ocasión.



Saben ponerse en las situaciones de los demás y saben compartir sus sentimientos. Lo mejor es que son muy leales con las personas más especiales de sus vidas.



Defectos de Libra

Uno de tus defectos de Libra, es que es demasiado sensible, aunque no quiera serlo. Aunque intente ocultarlo, es una persona que le afecta demasiado lo que la gente diga de él.



¿CUÁL ES EL PERÍODO DE VIRGO?

Se considera a alguien del signo Libra cuando su sol natal empieza a manifestarse de forma plena, a partir del 23 de septiembre, rango exacto del comienzo del mes de este signo. Por lo tanto, la actividad solar de esta casa afectará a los nacidos entre el 23 de setiembre al 22 de octubre.

LIBRA: PREDICCIONES 2019

Una persona de signo libra es diplomática, encantadora y sociable. Las personas que nacieron bajo este signo son idealistas, pacíficas, optimistas y románticas. Tienen un carácter afable y equilibrado.



-SALUD

Debes de tener mucho cuidado o se presentarán problemas en la zona lumbar, lo mejor que puedes hacer es que te relajes, evites las tensiones en el trabajo y trata de realizarte masajes para descontracturar tu cuerpo y te mantengas relajado.



-DINERO

Este 2019 ha sido el año de los éxitos, así que presta mucha atención a las oportunidades que se te presenten para que logres cumplir tus metas y alcances la felicidad que tanto anhelas.



-AMOR

Si eres de las personas que actualmente cuentan con pareja, este puede ser un período en el que una de tus principales actividades sea pasarla a su lado.



Probablemente se experimenten algunos cambios repentinos de ánimo lo que ocasionará leves discusiones pero no representará nada si logran dialogar sincera y abiertamente.



Trata de no ser tan impulsivo pues en cualquier momento puedes cometer algún error. Unos meses después, las cosas se pueden intensificar un poco más, al parecer han hecho los dos un gran esfuerzo y ahora más que nunca sienten la necesidad de estar juntos.