Más de una persona ha ‘cancelado’ a la blogger de moda Colette LeClair el pasado fin de semana. Todo empezó luego de que la influencer, con más de 30 mil seguidores en Instagram, posteara una fotografía en una de las playas de California, en la que claramente aún se podían apreciar los rezagos de los fuertes incendios forestales que aún golpean a dicha localidad.

El problema, no fue que fotografiara el incidente, sino más bien su primer objetivo con la postal. Los primeros seguidores que pudieron ver la foto de LeClair, confirman que la influencer eligió el escenario porque ‘combinaba’ con el vestido anaranjado que lucía, el mismo que posteriormente pondría en venta, según declaraciones a Elle Magazine.

Luego de las fuertes críticas a la fotografía, en la que la blogger luce sonriente con un vestido largo de capas naranjas, se dispuso a cambiar la descripción y desactivar los comentarios, señalando que su intención no fue banalizar el desastre natural que se viene desarrollando en California, Oregon y Washington, y hasta hoy ha cobrado la vida de más de 30 personas.

“Para aclarar, manejé hasta la playa en mi última noche en la ciudad y tomé fotos, me encanta tomar fotos. He tomado fotos durante los últimos 3 años en esta ciudad. Me encanta esta ciudad. Ahí han estado ocurriendo incendios durante semanas. Es devastador. Envío mis oraciones por las personas que están lidiando con los incendios”, indicó.

Tras esta publicación, cientos de personas se cuestionaron el actuar de diversos influencers para recaudar likes o generar controversia, pues no es la primera ocasión en que utilizan problemas sociales o naturales como ‘marco’ para sus fotografías, sin invitar a la reflexión de lo que ocurre o lo que hay detrás. De hecho, algunas de estas prácticas pudieron verse en las marchas de Black Lives Matter, cuando diferentes figuras tomaron postales para compartir en redes sociales, pero sin apoyar de manera real a la causa.

VIDEO RECOMENDADO

Cinescape: famosos en las redes