El inspirador mensaje de Victoria Beckham en los People's Choice Awards

La cantante y diseñadora británica Victoria Beckham ha sido homenajeada con el premio de 'Fashion Icon' en los People's Choice Awards 2018. El emotivo momento, fue aprovechado por Beckham para enviar un discurso lleno de poder femenino a las mujeres del mundo.

"Si realmente quieres algo (if u really, really want something), te enfocas, trabajas duro y crees en ti misma, lo que puedes lograr es increíble. Hace muchos años comencé con el 'poder femenino' y ahora tengo el privilegio de empoderar a las mujeres a través de mis diseños", dijo Victoria Beckham, haciendo alusión a la canción 'Wannabe' de las Spice Girls al inicio de su discurso.

El público no contuvo la emoción y acompañó el momento con aplausos que parecían no terminar. Aunque se sabe Victoria Beckham no participará de la gira de las Spice Girls, eso no fue impedimento para que usara 'Wannabe' como herramienta empoderadora en su mensaje de los People's Choice Awards.

"Siempre he estado rodeada por mujeres fuertes y solidarias. Así que, para todas las mujeres, que alguna vez dudaron o dudan de sí mismas, este premio va para ustedes", finalizó. Horas después, Victoria Beckham compartió en redes el video del momento y lo acompañó de la frase "Siempre me dije a mí misma: sueña a lo grande, y después sueña todavía más. #girlpower".

La 'fashion icon' también aprovechó el momento para agradecer a los bomberos por el trabajo que están haciendo en los lamentables incendios de California. Queda claro que tras el sofisticado estilo Victoria Beckham se encuentra un espíritu lleno de poder femenino.