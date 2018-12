Instagram: Drew Barrymore comparte su lado más real en redes

- / -

Sobre las relaciones: "Recuerdo haber leído un artículo que decía que había conseguido mi final feliz después de todo. Mirando esta foto, seguro que se ve de esa manera. Y luego, como muchas veces en la vida para todos nosotros, nuestros planes cambian y nuestros sueños se ajustan. Pero eso no significa que cada segundo no valga la pena. Después de todo, conseguí mi sueño: 2 chicas sanas", dice Drew en referencia a su relación con su expareja, Will Kopelman. (Foto: Instagram/ drewbarrymore)