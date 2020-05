En setiembre del año pasado, Jely Reátegui protagonizó la serie de Movistar, Un día eres joven. El programa narraba las desaventuras de una mujer que se encuentra a puertas de los 30 años, entrando al mismo tiempo en una crisis. En #Dilo con Jannina Bejarano, Jely cuenta detalles de su propia experiencia al llegar a los treinta años. Además, reveló detalles de su forma de ver el amor.

Anteriormente, Jely Reátegui se ha definido a sí misma como una viajera intergaláctica. Lo cierto es que conocer nuevos destinos resulta de gran satisfacción para la talentosa actriz. Dejar de lado su pasión fue una razón que la sumió en la tristeza cuando se acercaba a cumplir 30 años. “A los 27 años hice un viaje muy largo y pensé que me iba a mantener en ese estilo de vida porque me gustó mucho”, recuerda.

Logró recorrer tres continentes y 12 países. “Me fui ocho meses que me fui sin planear nada”, revela. La mitad del tiempo compartió aventuras con una de sus mejores amigas, Jimena, y la otra parte fue sola. “A los dos meses que volví salió la noticia de las dos turistas que fueron asesinadas en Montañita, Ecuador. Para mí fue un remezón y pensé que eso pudo pasarnos a las dos”. Tener conocimiento del abuso y posterior asesinato hacia las dos turistas argentinas en el balneario ecuatoriano, fue parte del golpe emocional que vivió. “Hice un recuento mental de las situaciones en que pudo suceder. Felizmente no me pasó nada”, cuenta y expresa su queja por la situación de violencia hacia las mujeres, “¡Da cólera! Porque una debería tener la libertad de hacer eso cuando le dé la gana”.

Reinsertarse en la cotidianidad de su país natal fue difícil. “Cuando regresé y no me volví a ir me dio una especie de depresión muy fuerte porque no estaba segura si había tomado las decisiones correctas”, detalla. Con la frustración surgieron los cuestionamientos. “Empecé a dudar de todo: de mi carrera, de si quería viajar o no, si era feliz o no, si he logrado las cosas que tenía que lograr, si me sentía bien conmigo”. Poco a poco volvió a sentirse satisfecha con su camino. “Creo que hay que estar en búsqueda constante. Si te estancas dándole vueltas, te vas al cacho. Viví muchos cambios, estaba tan contenta, con adrenalina, me sentía libre… al volver a Lima tuve que encontrar el balance”.

La coprotagonista de Soltera Codiciada (2018) junto a Gisela Ponce de León y Karina Jordán, asegura que, pese al peso de la experiencia, no volvería a realizar un viaje así. “Son viajes que se hacen una sola vez. Quizás un viaje así de largo, pero no sé si exactamente como fue ese donde yo me mandaba y me arriesgué mucho, si no me han pasado cosas más terribles fue porque tengo ángeles de la guarda que están ahí a mi costado”, agrega.

“¡He sufrido mucho por amor!”

Los viajes no son la única pasión de Jely Reátegui. La premiada actriz de cine, teatro y televisión confesó sus actitudes, hasta ahora desconocidas, cuando se aventura a amar. “Yo siempre sufro. Para gozar hay que sufrir”, refiere.

Así como en la película Soltera codiciada, las desilusiones amorosas no han sido ajenas para la talentosa actriz de 32 años. “Yo soy muy romántica, creo mucho en el amor, amo mucho, también he sufrido mucho por amor”. Recuerda también sus primeros choques con las relaciones de pareja. “La primera vez que te rompen el corazón es como que todo es un infierno, pero después te das cuenta que no es tan grave. De ahí viene otro y otro y otro y otro. Vas aprendiendo conforme va teniendo más relaciones que una va creciendo y buscando otras cosas”, afirma entre risas.

(Foto: Facebook)

La tiene clara. “En un verdadero amor está el respeto por el otro, la independencia, la compañía y reforzar las cosas buenas de cada uno”, añade. Y no dudó en mostrar su crítica los modelos de relaciones sentimentales que se observa en los programas de televisión. “Estamos maleducados, creo que hemos crecido viendo muchas novelas donde hay roles muy marcados y el amor se muestra con mucha felicidad, de la mano, calatos por la playa siempre y así no es, ¿no? Hay que aprender juntos, pero es muy bonito, yo creo en eso”. ¿Está enamorada? “Sí, mucho” confiesa.

Jely Reátegui: la crisis que vivió a los 30 años y su forma de ver el amor

En otro momento de la entrevista, Jely reveló los pormenores detrás de la entrevista que le realizó a la estrella de Hollywood Brad Pitt. Además, expresó su sentir tras recibir una amenaza de muerte en Twitter por responder sobre las críticas a la productora Tondero, razón que la llevó a cerrar su cuenta definitivamente. Y en el juego Impro en ABC, recreó una hilarante escena en la que se encuentra a su ex pareja en una concurrida discoteca.