En una atrevida portada, Jennifer Aniston se muestra más cómoda que nunca a sus 53 años. La carismática artista -recordada por interpretar a Rachel Green en Friends, la ‘sitcom’ de los años 90- tomó esta entrevista como la oportunidad perfecta para dar su versión acerca de los rumores creados (y alimentados) durante más de dos décadas por la prensa. Desde su lucha contra la infertilidad hasta el fin de su matrimonio con el actor Brad Pitt, Jennifer se sincera y revela algunas de las experiencias más complejas que le han tocado vivir frente a los reflectores.

Jennifer Aniston habla de la fecundación in vitro

No sabemos si la lucha que la actriz ha mantenido durante décadas contra la infertilidad la vivió durante sus años de matrimonio con Brad Pitt o con su último compromiso con Justin Theroux. Lo que sí quedó claro luego de sus declaraciones fue que los medios siempre malinterpretaron su situación.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, cuenta Jennifer Aniston en una cándida conversación.

Incluso, la celebridad de Hollywood admite sentir un poco de alivio ahora que ya no tiene que pensar en la posibilidad de tener hijos.

La artista en poder se ha tomado su tiempo -como debe ser- y ha hablado por primera vez públicamente sobre el tema que la mantuvo en los titulares por muchos años. “He pasado años protegiendo mi historia sobre mi in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma. El mundo crea historias que no son ciertas, así que yo debería contar bien la verdad. Siento que estoy saliendo de mi hibernación. No tengo nada que esconder”, afirma.

La esperada versión de Jennifer Aniston

A pesar del acecho de la prensa con trilladas preguntas sobre sus divorcios y su vida como mujer soltera e independiente, Jennifer Aniston nunca cayó en ese juego. “Diría que cuando tenía entre 30 y 40 años pasé por cosas muy difíciles, y si no fuera por haberlo pasado, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser” , revela.

Foto: Allure

Para la industria del entretenimiento, las mujeres empiezan a perder su encanto a las 40 años y la protagonista de la premiada serie ‘The Morning Show’ ha vivido esas críticas en carne propia pero ha sabido superarlas con mucha sutileza y siempre manteniéndose firme a su verdad. “Me siento genial con quien soy hoy, mejor que en mi veintena o mi treintena, o incluso a mitad de mi cuarentena. Tenemos que parar de decirnos cosas terribles a nosotras mismas. Un día tendrás 65 años y te dirás: ‘Estaba fabulosa con 53″.

Foto: Allure

Un pasado amoroso complicado

La icónica actriz recuerda los relatos que existían acerca de ella siendo egoísta y preocupándose únicamente por su carrera mientras estaba casada con el reconocido actor Brad Pitt. “La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio, porque no le daba un hijo, era todo una absoluta mentira”, confirma.

Para el último número impreso de la revista americana Allure, la querida Rachel Green de ‘Friends’ revela no tener ningún interés en volver a casarse. “ Me encantaría tener una relación, ¿quién sabe? Hay momentos en los que me haría un ovillo, me abrazaría a alguien y le diría: ‘Necesito apoyo’. Sería estupendo volver a casa y caer en brazos de alguien y decir: ‘Ha sido un día duro”.