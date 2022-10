Luego de 20 años separados, Jennifer Lopez y Ben Affleck revivieron su historia de amor y sellaron su lazo con una doble boda de ensueño. A partir de entonces, la feliz pareja se la pasó de luna de miel en luna de miel hasta que por fin hicieron su debut oficial como recién casados ante la prensa y el resto del mundo, momento que se inmortalizó en una tierna (y estilosa) fotografía de ambos en una reciente alfombra roja.

Múltiples fotografías de paparazzis los capturaron disfrutando sus primeros días como casados, pero eligieron mostrarse pública y oficialmente ante las cámaras en el desfile de Ralph Lauren (quien diseñó los tres vestidos de novia de la cantante) para el lanzamiento de su colección Primavera 2023 en la Biblioteca Huntington en San Marino, California.

La complicidad entre ambos

A pesar de conocerse hace muchísimos años, esta segunda oportunidad que le dieron al amor revivió a flor de piel emociones y sentimientos que se transmitieron a través de abrazos, manos entrelazadas, sonrisas y miradas de complicidad entre ambos , como si fueran dos adolescentes enamorados.

Esta foto donde ambos se miran irradiando felicidad, complicidad y mucho amor se viralizó, convirtiéndose en la favorita de los fans del 'Bennifer'. (Foto: Getty Images)

A juego en ‘total black’

La innegable química entre ambos no solo se notó en sus actitudes frente a la cámara, sino a través de su estilo. La pareja se unió a la tendencia viral entre celebridades de vestir a juego con un look totalmente negro . Jennifer lució un vestido a rayas con escote pronunciado, mangas largas y falda envolvente que combinó con un bolso ‘clutch’, tacones de Christian Louboutin y un dramático sombrero vaquero de ala ancha como protagonista del look. Por su parte, Ben se enfundó en un sofisticado traje de chaqueta cerrada con una corbata clásica y una camisa con un ligero estampado a rayas a juego con el vestido de su esposa.

La feliz pareja no solo hizo 'match' en el amor, sino también en la moda, pues llevaron con mucho estilo y clase un look full negro en conjunto. (Foto: Getty Images)

Este look en este desfile sobre esta alfombra roja marca un antes y un después, según la tradición entre las celebridades. Para Jennifer y Ben, se trata del siguiente paso tras su icónico regreso como pareja en una aparición pública en el festival de Venecia del año pasado; pero también de un primer anticipo de lo que se viene para esta pareja que ha hecho que muchos vuelvan a creer en el amor.