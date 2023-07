Jennifer Lopez es conocida mundialmente por su innegable talento para la música y la actuación. Sin embargo, también ha protagonizado varios romances de gran repercusión, y muchos de ellos no siempre terminaron de la mejor form. La actriz de ascendencia latina se ha casado tres veces y tenido fugaces relaciones. Aquí un recuento de su vida amorosa.

Ojani Noa

La protagonista de “Selena” se casó por primera vez en febrero de 1997. Su matrimonio con un desconocido mesero cubano duró poco; se divorciaron 11 meses después, luego de que ella lo denunciara por violación y, tras un juicio, la artista fue recompensada con 545 mil dólares. En agosto de 2007, un árbitro designado por un tribunal emitió una orden judicial permanente que prohibía a Noa a “criticar, denigrar, arrojar una luz negativa o menospreciar de cualquier otra manera” a su Lopez.

Foto: Twitter

Sean “Diddy” Combs

La “diva del Bronx” empezó a salir con la estrella del hip-hop en 1999, después de conocerse en el rodaje de un vídeo musical, pero se separaron en 2001. En una entrevista anos después, la actriz de “Maid in Manhattan” afirmó que Diddy le había sido infiel durante su relación. El ex rapero, por su parte, se deshizo en elogios hacia López en 2017, proclamando que ella era “sin duda” uno de sus grandes amores. A pesar de todo, los ex novios se han mostrado como buenos amigos en distintos encuentros.

Foto: Getty Images

Cris Judd

La intérprete de origen latino conoció al bailarín en el rodaje de su vídeo musical “Love Don’t Cost a Thing” y ambos se casaron en septiembre de 2001. El matrimonio terminó en junio de 2002 y se divorciaron en 2003. En una entrevista en septiembre de 2014, Judd explicó que su matrimonio “simplemente no funcionó”.

Foto: Getty Images





Ben Affleck

Ambos actores se conocieron durante el rodaje de “Gigli”, y se comprometieron en noviembre de 2002. La pareja canceló su boda cuatro días antes del evento y se separó en enero de 2004. Tras casi dos décadas de distancia, amabas celebridades se reencontraron en 2021, iniciaron una nueva relación y hoy están felizmente casados.

Foto: On the JLo

Marc Anthony

López y Anthony se conocieron mientras él actuaba en Broadway en el musical The Capeman en 1998. A principios de 2004, empezaron a salir de nuevo, pero mantuvieron su relación en un perfil muy bajo. Sin embargo, hubo rumores de que ambos se casarían después de que Anthony se divorciara. Y así fue, se casaron en junio de 2004 y dieron la bienvenida a los gemelos Max y Emme en febrero de 2008. Sin embargo, anunciaron su separación en julio de 2011.

Foto: Getty Images

Casper Smart

Apenas cuatro meses después de separarse de Anthony, la cantante empezó a salir con su bailarín de apoyo en noviembre de 2011. Más tarde, lo contrató como director creativo de su residencia “All I Have” en Las Vegas. En 2014, la pareja atravesó una crisis cuando la web de farándula “The Dirty” aseguró tener pruebas de que Smart había estado intercambiando fotos y mensajes con una modelo transexual. Ambos tomaron caminos separados en junio de ese año, pero continuaron con su relación intermitente antes de separarse definitivamente en 2016.

Foto: Getty Images

Alex Rodriguez

Jennifer López y Álex Rodríguez se conocieron en un partido de los Yankees en 2005, aunque entonces estaban casados con otras personas. Reavivaron su amistad tras encontrarse en 2017 e inmediatamente empezaron a salir. Tras salir juntos durante cuatro años, ambos anunciaron su compromiso en Instagram. La pareja planeaba casarse durante el verano de 2020, pero retrasaron su fecha de boda dos veces debido al COVID-19 y finalmente cancelaron su compromiso.