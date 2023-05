Jennifer López regresa a la pantalla grande. La actriz asistió el último miércoles a la premiere de la nueva película que protagoniza: “The Mother”, una obra de Netflix, y como era de esperarse fue acompañada nada más y nada menos que de su esposo, Ben Affleck. La pareja fue el foco de los paparazzis en la alfombra roja, ya que todos los lentes estaban concentrados en la protagonista. Sin embargo lo que realmente se robó el show fue el tenso momento que vivieron los esposos: un Ben con cara de enojado y una Jennifer tratando de tranquilizarlo. Esto fue lo que pasó.

Recordemos que esta no es la primera vez en que los esposos protagonizan un momento de esta índole. En los Grammys de este año, la cámara captó una pequeña discusión entre Ben y JLo, quienes al darse cuenta que estaban siendo enfocados, trataron de disimular la situación. Algo parecido sucedió esta vez en la premiere de The Mother, ya que cuando las celebridades posaron para la fotos, se podía ver que Affleck se encontraba molesto. El actor y director le decía algo a la cantante y ella solo se limitaba a hacerle un gesto con la mano que le indicaba que pare la conversación. Esta escena no pasó desapercibida y los paparazzis no dudaron en tomar las fotografías del momento.

Sin embargo, este altercado al parecer fue resultado de una discusión previa que había tenido la pareja, puesto que el mismo día de la premiere se difundió un video en el que se ve a los esposos saliendo de una cafetería en Santa Mónica con gestos que demuestran un evidente malestar entre ambos. En el clip Ben y Jennifer se dirigen a su auto, en el que la actriz sube y su pareja azota la puerta con mucha molestia. Si bien es cierto, los esposos que no hacen más que derrochar amor en las pasarelas y en redes no han dado declaraciones al respecto, estas situaciones nos hacen cuestionarnos ¿estará una de las parejas más mediáticas de Hollywood pasando por una crisis matrimonial?

JLo y Ben Affleck tuvieron un acalorado momento. (Fotos: Hola!)

¿Cómo asistió Jeniffer López a la premiere de su película?

Más allá de la incómoda situación que vivió JLo con su esposo, la artista no dejó de lucir espectacular en su gran día. Vistiendo un look a conjunto de color crema que consistia en una falda larga y un top a juego del mismo material.

Como complemento, la actriz llevó un saco largo del mismo color y un bolso clutch que combinaba a la perfección. Una media cola estilo clean look y un maquillaje ahumado fueron los detalles que cerraron su outfit haciéndola ver radiante como siempre.

The Mother

El estreno de la película de acción protagonizada por Jennifer Lopez será el 12 de mayo en la plataforma de streaming Netflix. El filme cuenta la historia de cómo una madre que escapa de unos asaltantes y que además es sicaria, debe salir de su escondite para poder rescatar a su hija de un peligro. Una cita que promete mucha acción y suspenso y en la que JLo demostrará todo su potencial dentro del séptimo arte.

La película, dirigida por Niki Caro, también reúne a otras personalidades muy conocidas del medio como Gael García, Omari Harwick y Joseph Fiennes.