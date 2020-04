Cada personaje de Patacláun tenía un sello característico. Pero, a diferencia del resto, ‘Queca’ y ‘Tony’ compartían singularidades. Ambos jugaban con la vanidad y la malicia. De esos años queda, además de sus talentos, una sólida amistad. En #Dilo con Jannina Bejarano, Johanna San Miguel y Carlos Carlín se confiesan, “más que amigos, hermanos” y revelan que no han dudado en “cuadrarse” cuando ha sido necesario. El programa fue grabado el 4 de marzo.

Tras el éxito de la aclamada serie cómica, Patacláun, Johanna y Carlín han realizado varios proyectos juntos. Desde obras de teatro como Chancho amor, 2x1 y Muérete cupido, hasta el programa radial Yo te amo, yo tampoco en 2004, y un libro del mismo nombre. Tras doce años de haber estado juntos sobre las tablas, la dupla se preparaba para regresar con Aunque la tele nos separe, proyecto que lanzarían el 30 de abril, pero debido a la crisis mundial por el COVID-19, deberá esperar. El carrete de proyectos juntos es largo y lo que ha cobrado mayor importancia en este trayecto es el estrecho lazo amical que los une.

Pataclaun: Johanna San Miguel y Carlos Carlín. (Foto: captura YouTube)

Johanna San Miguel y Carlos Carlín. (Foto: Facebook)

“Carlín, más que un amigo, es un hermano para mí”, explica la jueza de Yo soy. Su relación es a prueba de tiempo y distancia. Aunque no se frecuenten, Johanna confiesa que siempre lo siente cerca y, cuando se reencuentran, no paran de reír. “No es fácil encontrar a una persona con la que pasen los años y vas entendiendo cómo respetar sus espacios”, cuenta confesando que Carlín en realidad es una persona muy reservada y hasta ermitaña. “Sé que lo voy a ver por el resto de mi vida y siempre va a ser mi hermano”.

La conductora de #Dilo cuestionó a Carlín sobre la amistad de Johanna: “Es ese tipo de mujeres a las que yo admiro especialmente. Inteligente, guerrera, chambera, fuerte, un locón también y clara en lo que quiere, pero de pronto, también es un garabato (...) es muy buena mamá. Cosa que para mí es de locos porque era mi amiga en la época de Patacláun, prácticamente un surfer, con su mochila, su casaca verde larga y sus garotas. Así iba a grabar, pero de pronto es una mamá estupenda”, afirma ´Tony´recordando una anécdota en la playa.

Amigos en momentos difíciles

Johanna y Carlín reconocen la amistad como un engranaje que otorga afecto, pero que no se exime de decirse los errores. “En esencia ha sido siempre la misma persona y sin perder la esencia de chibola que tiene adentro y que a veces tienes que agarrarla de las mechas y decirle: ¡Relájate ya!”, bromea el conductor de Wantan Night.

“Carlín me ha cuadrado muchísimas veces. De hecho, es una de las personas que a mi más me ha cuadrado”, revela Johanna. "Y ella también a mí”, agrega Carlín. "Imagínate si no tienes una persona que te diga las cosas que piensa. No te querría, él siempre va a querer lo mejor para mí”, responde Johanna San Miguel sin un ápice de duda. “De un tiempo a esta parte una ve las cosas desde afuera más claras y si pues, tenía razón en muchas cosas. Eso es algo que para mí es importante porque su palabra si está correcta”, agrega ‘Queca’. “Yo sí, tengo que agradecerte todas las cositas que tú has hecho por mí”, le dice mirando fijamente a los ojos de Carlín en #Dilo .

Johanna San Miguel y Carlos Carlín confiesan detalles de su cercana amistad

En otro momento de la entrevista, Carlos Carlín intentó volver a caracterizar a ‘Tony’ de Patacláun, diciendo “cosita rica”. También recordaron sus inicios: Johanna en Carmín, revelando que fue una experiencia para la que no estaba preparada. Carlín en Los de arriba y los de abajo, donde la explosión de popularidad llegó a su vida. Además, Carlín se mostró bastante celoso cuando Johanna se refirió al reencuentro televisivo generado hace algunas semanas, con su ex compañero de Esto es Guerra, Mathías Brivio. Y en el juego Impro en ABC, Carlín representó a un actor que por primera vez haría de galán de telenovela. Ella, la insoportable y famosa actriz que sería su pareja en la ficción.