Katherine Milagros López Álvarez tiene mucho que enseñar a miles de jóvenes talentos que, como ella, se esfuerzan cada día por seguir adquiriendo mayores conocimientos. La talento es una apasionada por los estudios. Gracias a su esfuerzo y disciplina, ha estudiado becada por el Estado peruano desde la educación básica. Terminó la secundaria en un Colegio de Alto Rendimiento (COAR), luego ganó Beca 18 para estudiar una carrera universitaria y, ahora, acaba de obtener otra beca para estudiar una maestría en la Universidad de Queensland, en Australia.

La joven, natural de Rioja, San Martín, terminó en el quinto superior la carrera de Geografía y Medio Ambiente en la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) con la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. Hizo una tesis que ganó dos fondos de investigación y desde el noveno ciclo de estudios se desempeña como jefe de Prácticas de la PUCP, algo que pueden lograr en su mayoría solo egresados.

Desde sus estudios universitarios, Katherine se fue preparando para postular a la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec (antes Beca Presidente de la República). Su esfuerzo valió la pena, porque hoy es una de las felices ganadoras y está próxima a viajar a Australia para estudiar la Maestría en Gestión Ambiental, con solo 24 años de edad.

Enseña a los jóvenes a través de YouTube

Ella quiere que más talentos repitan su historia; por eso, ha creado su canal de YouTube “Yo, becaria”, donde comparte su experiencia y brinda algunas claves a los jóvenes. “A mí me hubiera gustado tener a alguien que me guíe para ganar la beca de posgrado, porque muchas veces sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes por dónde empezar. Por eso, me animé a abrir este canal para poder ayudar a otras personas”, enfatiza.

Su canal, que se lanzó en septiembre de 2020, ya cuenta con 500 suscriptores. Además, difunde información por Facebook e Instagram, donde casi 2000 personas siguen sus publicaciones. Allí ella explica, desde su experiencia, cómo lograr la carta de aceptación de una de las universidades elegibles en el extranjero o cómo prepararse, con recursos gratuitos, para lograr la certificación del idioma inglés requerido, entre otras informaciones para los interesados en seguir estudios en otros países.

“Cuando leo los comentarios que me dejan las personas sobre cómo les he podido ayudar es para mí una alegría indescriptible. Por eso, al grabar los videos me siento muy identificada con muchos jóvenes que tenemos un objetivo en común: nuestra superación personal en la educación y el mejorar la calidad de vida de nuestras familias”, indica Katherine.

Ella recuerda que desde muy niña veía en la televisión historias de éxito que se lograban gracias a las becas. “Mi familia siempre me ha inculcado que la educación transforma vidas y yo he querido dar todo mi esfuerzo para retribuir el apoyo de mis padres, por eso me puse como meta ganar becas”, refiere.

“Mi idea es seguir haciendo videos, porque veo las ganas de los chicos por poder acceder a las becas. Cuando viaje a Australia allí también podría compartir mi experiencia de estudios en el extranjero en un país con una lengua distinta”, detalla.

Por estos días ha regresado a Rioja, donde apoya a su mamá en el trabajo de venta de comida. Mientras preparan los ricos juanes, recuerdan todavía en familia, esos domingos, cuando Katherine era una niña y luego de desayunar, se sentaban a ver la tele y ella soñaba con ser como esas personas que salían fuera del Perú para brillar. Ella frente a cámaras, por Youtube, está logrando que muchos otros jóvenes también puedan cumplir ese sueño compartido.

