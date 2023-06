El surgimiento de las famosas ‘nepo babys’ no es actual, pero sí generó toda una polémica reciente cuando se acuñó el controversial término para lanzar dardos de indirectas sobre algunas celebridades jóvenes, hijas de otras celebridades que están en la cima del estrellato. En este grupo se encuentra Kendall Jenner, quien cansada de que todo el mundo critique cada uno de sus triunfos como si no los hubiera ganado por cuenta propia, reveló que tener la suertuda vida que lleva es todo un desafío para ella.

La mayor de las hermanas Jenner se convirtió en la última portada de la revista estadounidense The Wall Street Journal, donde además de protagonizar sesiones fotográficas inspiradas en la naturaleza, la relajación y la autenticidad; también concedió una reveladora entrevista en la que por fin responde a todas las críticas que ha estado recibiendo en los últimos años.

“Obviamente entiendo que caigo bajo el paraguas de las hermanas Kardashian”, dice Kendall Jenner ya que no es ningún secreto que la fundadora de Drink 818 llegó a la fama gracias al reality protagonizado por su familia, el clan Kardashian. Aún así, con este historial a cuestas, afirma que no se queja de la intensidad con la que la critican porque, según ella, contrario a lo que muchos afirman en redes, no es una ‘pick me’ (término usado para calificar a mujeres que buscan ser el centro de atención a como dé lugar). “ No me voy a sentar aquí y decir, ‘Pobre de mí’, pero creo que es bastante intenso. La gente es más mala con mi familia en general. Toman todo y lo convierten en algo malo ”, afirma.

Nuevamente, aún así, afirma que es todo un desafío sostener la vida que tiene, pues reveló que se considera suertuda pero que aún así es difícil lidiar con lo que conlleva ser parte de su familia. “Me considero una de las personas con más suerte en el planeta por ser capaz de vivir la vida que vivo. Pero sí pienso que es un desafío para mí mucho más de lo que no lo es”, afirmó.

Las revelaciones no cesaron, pues Kendall también se refirió a lo difícil que le fue adaptarse a su familia desde que su fama explotó. “ Desde que era muy pequeña, me sentía fuera de lugar en mi familia. Nací en esta vida pero no escogí hacerlo ”, señaló mientras recordaba cómo Kim se esforzaba por llamar la atención de los paparazzis. “Me tomó 20 años pensar, OK, supongo que ahora me estoy acostumbrando y está bien y lo entiendo”, agregó.

Una carga de ansiedad y estrés que ella misma afirma aliviar a través de terapia, journaling, meditación, entre otras técnicas de relajación que le mantenga los pies sobre la tierra, según narra en dicha entrevista.