La actriz que interpretó a la adorada Samantha Jones en la serie “Sex And The City” por fin ha vuelto a las pantallas con un nuevo personaje. Como protagonista de “Glamorous”, la nueva serie queer de Netflix, Kim Cattrall nos recuerda a Miranda Prestley, el icónico personaje de “El Diablo Viste a la Moda”. La diferencia es el cambio de industria, pues el show de diez episodios se desarrolla en el mundo de la belleza.

Foto: Netflix

Esta serie se estrenó el mismo día que la segunda temporada de “And Just Like That” y evidentemente no recibió la misma acogida que el spin-off protagonizado por Sarah Jessica Parker. Sin embargo, los fans de Cattrall ya se han encargado de llevar a “Glamorous” al top 5 de los programas más vistos en la plataforma de streaming.

Cattrall interpretará a una magnate del sector del maquillaje. Como fundadora y directora ejecutiva de la prestigiosa marca de belleza que lleva su nombre, la actriz tiene un innegable parecido a la protagonista de “El Diablo Viste a la Moda”, interpretada por Meryl Streep.

Foto: Netflix

Aunque hubiéramos deseado que el enfoque principal esté en la ex mejor amiga de Carrie Bradshaw, la verdad es que la historia se centra más en Marco Mejía (Miss Benny), un influencer queer que consigue un puesto como asistente en la importante corporación de belleza, Glamorous Cosmetics.

Su nueva jefa es la CEO Madolyn Addison (Cattrall), que construyó la empresa desde cero pero que ahora enfrenta problemas para sacarla a flote. Madolyn está convencida de que uno de sus empleados está revelando información privilegiada así que recluta a Marco para que sea su espía extraoficial. Después de todo, él hará prácticamente cualquier cosa para caerle bien.

Foto: Netflix

De todas formas, cualquier excusa para ver a la irreverente actriz de 66 años será muy bien recibida. Más aún cuando el mundo entero espera su cameo en el spin-off de “Sex And The City”. Como se sabe, Cattrall retomará su papel de Samantha Jones en el final de la segunda temporada, apareciendo en una única escena que será una conversación telefónica entre Kim y el personaje de Sarah Jessica Parker, Carrie.