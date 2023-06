Y así, de repente... Kim Cattrall regresa a Sex And The City. Luego de que los fans la extrañaran más que nunca a raíz de la nueva entrega de su secuela, And Just Like That, la icónica actriz se animó a regresar a la serie para formar parte del esperado final de la segunda temporada.

Aunque todo el mundo está expectante por ver el regreso de uno de los personajes más amados del show, fuentes del medio Variety afirmaron que sólo aparecerá en una escena a modo de cameo. Una participación que incluso parece haberse dado en el hermetismo total, pues se dice que Kim filmó su diálogo el 22 de marzo sin ver ni hablar con ninguna de sus coestrellas. Ni siquiera con Sarah Jessica Parker (con quien terminó en malos términos) ni con Michael Patrick King, productor ejecutivo del revival.

La oportunidad del regreso de Kim Cattrall surge en medio de las grabaciones de la segunda temporada de And Just Like That. Casey Bloys, residente y director ejecutivo de HBO y Max content, fue quien dio el primer paso y la contactó para proponerle volver a interpretar a Samantha. Llamado al que la actriz respondió con un rotundo ‘sí’.

(Foto: HBO)

¿De qué tratará la escena de Kim Cattrall?

Obviamente, Kim regresa a interpretar a la fabulosa y controversial Samantha Jones. Un personaje (considerado por muchos como uno de los mejores tan solo después de Carrie) cuya participación fantasma en el revival dejó con un sinsabor a los fanáticos que esperaban una mejor explicación de su ausencia en la trama de la historia. And Just Like That se sitúa 20 años en el futuro de Sex And The City. Una realidad en la que Samantha Jones y Carrie Bradshaw cortaron lazos luego de una pelea que hizo que la publicista cortara los lazos de amistad de raíz para mudarse a Londres. “Le dije que debido a cómo es el negocio de los libros ahora, simplemente no tenía sentido mantenerla como publicista. Ella me dijo que estaba bien, y luego me despidió como amiga”, dijo Carrie en un episodio del reboot.

Kim se fue de la serie, pero su personaje se mantuvo de forma pasiva. A lo largo de toda la primera temporada de And Just Like That, Carrie empezó a intercambiar mensajes con Samantha, dejando abierta la puerta de una posible reconciliación. Ahora, con una segunda entrega en camino, se confirmó que la amistad pudo más que antiguos rencores y peleas. La escena de Kim situará a Samantha en Londres, mientras mantiene una conversación telefónica con la protagonista .

Si bien es apenas una escena donde se verá a Samantha sola, el que Kim Cattrall haya decidido volver a interpretarla ya es todo un logro para los fanáticos que esperaban un último vistazo de la energética publicista amante del sexo que conquistó HBO durante los años 90 y 2000.

(Foto: HBO)

¿Por qué Kim Cattrall dejó Sex And The City?

Luego de seis años en la serie y dos películas, Kim Cattrall decidió retirarse porque no encontraba una verdadera motivación para que Samantha regrese en una tercera película que estaban proponiendo por allá en el 2016. Sintió que no le hacía justicia al personaje , por lo que dejó el show. Una drástica decisión que no le gustó para nada a Sarah Jessica Parker, con quien protagonizó una pelea pública que hasta el día de hoy continúa irresuelta.

Y aunque Kim había abandonado la franquicia, Sarah decidió volver a apostar por la serie con el famoso revival en el que participa como actriz y productora ejecutiva. No se acercó a su ex coestrella para pedirle regresar y en cambio decidió incorporar nuevos y controversiales personajes (como Che Diaz, Sarita y otras más) al círculo de amistades de Carrie compuesto por Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon). Durante un tiempo, Sarah negó abiertamente la posibilidad de imaginar que Kim vuelva a interpretar a Samantha, pero gracias a la iniciativa del mismo HBO, tendremos la oportunidad de volver a ver, aunque sea por unos minutos, a la icónica Kim Cattrall en la piel de Samantha Jones una vez más.