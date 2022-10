1 / 16

Con 42 años cumplidos, Kim Kardashian no tiene nada que envidiarle a nadie. Con una figura envidiable (y cuestionable) a punta de ejercicios y cirugías, la socialité y empresaria cada vez sorprende con nuevos y pulidos looks conforme las tendencias y la moda evolucionan. En honor a su cumpleaños, regresamos en el tiempo para hacer un recorrido por sus más impactantes cambios de look alrededor de los años. (Foto: IG @kimkardashian)