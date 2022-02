Kim Kardashian y Kanye West son considerados una de las duplas más poderosas de la industria del entretenimiento. La última década fue testigo del desarrollo de su romance, el cual incluyó numerosos momentos dulces como la paternidad, matrimonio, vacaciones familiares y desfiles de moda. No obstante, también han experimentado una buena cantidad de dificultades maritales. El 19 de febrero del 2021 se confirmó que Kim solicitó el divorcio a Kanye después de seis años de matrimonio, aunque, según los informes, su separación fue “amistosa”. A continuación te presentamos una línea cronológica que resume la relación de Kim y Kanye desde el principio al fin.

2002/2003: Kim y Kanye se conocen por primera vez

Durante el episodio del décimo aniversario de ‘Keeping Up with the Kardashians’, Kim Kardashian habla sobre su primer encuentro con Kanye West. “Lo conocí, creo que en 2002 o 2003″, cuenta. “Estaba grabando una canción con Brandy, y yo era su amiga. Recuerdo vívidamente salir con él, y luego hicieron un video juntos, así que lo veía varias veces. Le preguntaba a sus amigos: ‘¿Quién es Kim Kardajan?’ No sabía cuál era mi nombre”, revela.

2010: Kanye aparece en ‘Kourtney and Kim Take New York’

En octubre del 2010, Kanye West se encuentra con Kim Kardashian en Nueva York mientras ella filmaba su nuevo proyecto ‘Kourtney and Kim Take New York’. Durante este tiempo, se rumoreaba que Kim estaba saliendo con el modelo Gabriel Aubry, mientras que Kanye acaba de terminar su relación con Amber Rose.

2012: Florece el amor entre Kim y Kanye

Tras varios años de amistad, referencias del uno al otro en entrevistas y proyectos personales, Kim y Kanye confirman los rumores de su romance debutando como pareja en las calles de Nueva York. En mayo del mismo año, ambos compartieron su primera muestra de afecto en público días después del baby shower de Kourtney Kardashian, al cual el rapero atendió junto a toda la familia. En Julio, Kim y Kanye tomaron unas vacaciones en México y en septiembre realizaron una aparición por la Semana de la Moda de París, donde la estrella de reality show elogió el gran gusto de Kanye. En diciembre, la pareja sorprendió al mundo con el anuncio del embarazo de Kim, el cual fue revelado por ‘Ye’ durante uno de sus conciertos en Atlantic City, Nueva Jersey.

(From L) Kanye West and Kim Kardashian attend the Off-white 2017 Spring/Summer ready-to-wear collection fashion show, on September 29, 2016 in Paris. (Photo by ALAIN JOCARD / AFP)

2013: Kim y Kanye reciben a su primer hijo juntos y se comprometen

El 15 de julio de 2013, la pareja celebró la llegada de su primogénita, a la cual llamaron North West. Poco tiempo antes, rumores sobre una supuesta infidelidad de Kanye con la modelo Leyla Ghobadi salen a la luz pero él los niega tajantemente. En octubre del mismo año, Kim y Kanye se comprometen en una pedida de mano sorpresa en el AT&T Park de San Francisco. Ella comparte las emocionantes noticias en Instagram al publicar una postal de su impresionante anillo de diamantes de 15 quilates y las palabras “Por favor, cásate conmigo” en el Jumbotron.

2014: La pareja se da el “sí, acepto”

En marzo, Kim Kardashian consiguió su primera portada en la revista Vogue y asistió a su primera ceremonia del MET Gala junto a su prometido. Después de mucha especulación, ella y Kanye obtienen el codiciado lugar en la edición de abril de la revista. ¡North incluso se involucra en la acción! En mayo del mismo año, la pareja se dio el “sí, acepto” en una glamorosa ceremonia que se llevó a cabo en Florencia, Italia.

2015: Kim y Kanye West le dan la bienvenida a su segundo hijo

Kim dio a luz a su bebé el 5 de diciembre de 2015. Dos días después, la pareja reveló que llamaron a su hijo Saint West. Como recordamos, en marzo del mismo año la socialité abordó las dificultades que enfrentó para quedar embarazada por segunda vez.

2018: Nace la pequeña Chicago West

El power couple del entretenimiento recibió con brazos abiertos la llegada de Chicago West el 15 de enero de 2018, quien nació a través de gestación subrogada. La pareja optó por esta alternativa para llevar a su tercer hijo después de que a Kim se le diagnosticara con placenta acreta, que conlleva graves riesgos para la salud relacionados con el embarazo. Según informes, Kim y Kanye le pagaron a La’Reina Haynes la impresionante suma de $75,000 para ser su madre subrogada.

2019: Kim y Kanye se convierten en padres de cuatro hijos

El 9 de mayo, Kanye y Kim dieron la bienvenida a su cuarto hijo, Psalm West con la ayuda de gestación subrogada nuevamente. La pareja también renovó sus votos por su quinto aniversario de bodas.

2020: El matrimonio de Kim y Kanye empezaría a desplomarse

Kanye West postula a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y da un mitin en Charleston, Carolina del Sur, el 19 de julio durante el cual revela información personal sobre Kim y su familia. Según informes, esto deja a Kardashian “furiosa”. Posteriormente, una serie de mensajes compartidos y borrados por West sobre cómo Kardashian está tratando de “encerrarlo” y que en realidad ha estado tratando de divorciarse de ella desatan conversaciones sobre la salud mental del rapero. El 22 de julio, la socialité rompe su silencio a través de sus historias de Instagram explicando el trastorno bipolar de su esposo y solicitando empatía y compasión por parte de sus seguidores y medios de comunicación.

Kim Kardashian and Kanye West arrive for the 2016 MTV Video Music Awards August 28, 2016 at Madison Square Garden in New York. (Photo by Angela Weiss / AFP)

2021: Kim y Kanye se separan

Page Six informa que Kim y Kanye se están preparando para divorciarse. Una fuente también le dijo a E! News que los dos están separados desde diciembre del 2020, pero Kim aún tiene que solicitar el divorcio porque “quiere asegurarse de que está tomando la decisión correcta para los niños”. En Instagram, la empresaria eliminó una foto después de que los fanáticos notaran que no estaba usando su anillo de bodas. Más tarde, es fotografiada usando la banda mientras visita a su abuela Mary Jo “MJ” Shannon.

En febrero de 2021 después de mucha especulación, Kim le pide el divorcio Kanye. Según los informes, la separación es “amistosa”, aunque la pareja aún tiene que confirmar oficialmente la noticia.

Cuatro meses después, el 8 de junio Kardashian publicó una foto en Instagram felicitando a Kanye West por su cumpleaños número 44 con la frase “Feliz cumpleaños, te amo de por vida!”. Ese mismo día, el rapero fue visto con la modelo Irina Shayk con quien se rumoreaba, acababa de iniciar un romance.

En agosto de 2021, Kim y Kanye despertaron rumores de reconciliación cuando la socialité apareció en ‘Listening Party’ del más reciente disco de West, titulado en honor a su madre Donda. Kardashian pareció recrear su boda de 2014 con el rapero luciendo un vestido de novia completo y velo firmados por Balenciaga. Pese a lo que se creyó, una fuente le dijo a People que la pareja no piensa reconciliarse pero que buscan encontrar un punto de estabilidad como amigos y colegas de trabajo. “Kim aún aprecia los consejos y la orientación comercial de Kanye. Ella está feliz de que puedan pasar el rato”, dijo la fuente a People.

El 6 de octubre, Kim Kardashian fue la conductora invitada del programa ‘Saturday Night Life’, oportunidad que aprovechó para bromear sobre su separación. “He sido muy bendecida en esta vida y estoy agradecida por todo, honestamente, todos los altibajos”, comenzó Kardashian. “Quiero decir, me casé con el mejor rapero de todos los tiempos. No solo eso, es el hombre afroamericano más rico de Estados Unidos, un genio legítimo y talentoso que me dio cuatro hijos increíbles. Entonces, cuando me divorcié de él, debes saber que se redujo a una sola cosa: su personalidad.”

En noviembre de 2021, después de esa temporada en SNL, se ve a Kardashian en múltiples salidas con el comediante Pete Davidson. A pesar de esos rumores de relación, West reveló el 4 de noviembre que quiere recuperar a su “esposa”. “SNL hizo que mi esposa dijera ‘Me divorcié de él’ en la televisión porque solo querían quitarse esa barra”, dijo West en el podcast Drink Champs, según People. “Y ni siquiera he visto los periódicos, ni siquiera estamos divorciados”.

El 9 de diciembre, Kanye West llama a la reconciliación una vez más, esta vez en uno de sus conciertos. Mientras interpretaba la canción “Runaway”, el rapero cantó la letra “necesito que vuelvas corriendo hacia mí, nena”, antes de agregar “más específicamente, Kimberly”. Según People, Kardashian estaba en la audiencia con North, de ocho años, y Saint, de seis. El 27 de diciembre se informó que Kanye West compró una casa directamente al otro lado de la calle de la fundadora de KKW Beauty.

Enero 2022: Kim y Kanye toman caminos separados

Kanye West oficializa su romance con la actriz Julia Fox,- una relación que al parecer Kardashian apoya mientras que ella continúa saliendo con Pete Davidson. Sin embargo, a pesar de que West describió su relación con su ex como “el mejor divorcio de la historia”, utilizó su canción para lanzar indirectas criticando las habilidades de crianza de Kardashian. Además, ‘Ye’ fue acusado de esparcir rumores infundamentados sobre como Pete Davidson tendría sida.

EL 15 de enero, pese a no estar invitado, Kanye West asistió al cuarto cumpleaños de su hija Chicago, después de compartir un video en vivo alegando que no le dieron la dirección. “Ya, solo le deseo a mi hija un feliz cumpleaños públicamente”, comentó West, según BET. “No se me permitió saber dónde estaba su fiesta”. Según se sabe, el rapero Travis Scott compartió la dirección y dejó pasar a ‘Ye’ al evento de la menor.

Kim Kardashian and Kanye West arrive for the 2019 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 6, 2019, in New York. - The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art�s Costume Institute. The Gala's 2019 theme is �Camp: Notes on Fashion" inspired by Susan Sontag's 1964 essay "Notes on Camp". (Photo by ANGELA WEISS / AFP)