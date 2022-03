Kim kardashian y Pete Davidson: 10 parejas famosas con una gran diferencia de edad entre sí

La estrella colombiana y el futbolista español llevan más de 10 años como pareja y tienen 2 hijos juntos, pero aún no tienen planes de casarse. A pesar de los rumores y especulaciones de los motivos por los que aún no se han casado; hace poco, Shakira reveló que la razón por la que no quiere casarse es porque le gusta que la relación sea informal para mantener viva la llama entre los dos. (Foto: AFP)