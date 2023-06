La noticia del embarazo de Kourtney Kardashian sorprendió a medio mundo del espectáculo luego de que hace un tiempo decidiera rendirse con la fertilización in vitro para dejar en manos de Dios el hijo que tanto deseaba tener con su ahora esposo, el baterista Travis Barker. Una noticia que inevitablemente llegó a oídos de su ex pareja, el multifacético modelo y empresario Scott Disick, quien reaccionó de la forma más inesperada.

Luego de años de intentar volver con Kourtney Kardashian, Scott Disick la dejó ir cuando se casó con el baterista de Blink-182 y mejor amigo de ella, Travis Barker, a mediados del 2022. Desde entonces, la icónica pareja tomó caminos separados, pero mantuvoun fuerte lazo familiar por el bien de sus tres hijos: Mason (13), Penélope (10) y Reign (8). Sin embargo, su situación se volvió tensa desde que Scott se enteró del embarazo por medio del clan Kardashian, incluso antes que el mismo Travis, para que el icónico anuncio público durante el concierto de Blink-182 no lo tomara por sorpresa.

“ Scott sabía desde el minuto uno que Kourtney estaba embarazada. Se lo dijo la familia de ella antes de que se hiciera público para que pudiera digerirlo con tiempo ”, reveló una fuente cercana a la familia al medio estadounidense Daily Mail. Una noticia que se hizo pública justo antes del Día del Padre. Mientras Kourtney y Travis celebraban la futura llegada del nuevo bebé, Scott apostó por celebrar la fecha con un día familiar al lado de sus hijos.

A través de sus historias de Instagram, la ex estrella de Keeping Up With The Kardashians compartió una serie de fotos del memorable día. “Mi niña” escribió en una donde mostró a Penélope en una moto de motocross, mientras que en otra a Reign luciendo su largo cabello rubio en un elegante restaurante (cabe destacar que Mason, el adolescente, no apareció en sus redes sociales de aquel día). Las celebraciones no quedaron ahí, pues su propia familia lo sorprendió en su casa con gigantes globos plateados que formaban la frase “Feliz Día del Padre”.

Scott Disick compartió fotografías del memorable Día del Padre que celebró junto a sus hijos. Y aunque Mason no salió en sus historias de Instagram, los paparazzis sí lo captaron paseando junto a su padre. (Fotos: IG @letthelordbewithyou)

Para Scott, fue un completo día de diversión familiar, aunque haya tenido un trago amargo luego de que Kourtney se olvidara de él en las felicitaciones por el Día del Padre. Según una fuente cercana, la fundadora de Poosh sólo recordó en redes a su fallecido padre, Robert Kardashian, y a su esposo y futuro padre de su nuevo hijo, Travis Barker. Una ‘falta de respeto’ según la fuente, pues se sabe que aunque no eran pareja, Scott y Kourtney estaban en buenos términos y siempre se solían felicitar públicamente el uno al otro con frecuencia.

“ Lo que realmente fue un golpe en el corazón fue cuando Scott estaba con sus hijos y vio la publicación del Día del Padre de Kourtney. Mencionar a Travis y a su padre pero dejar fuera al padre de sus propios hijos fue una completa falta de respeto. Ella sabe lo increíble que es el padre para sus hijos y podría haber tenido al menos una pizca de decencia. Él no recibió un mensaje de texto, una llamada telefónica, nada ”, reveló.

Una fuerte declaración que afirma que Scott dijo que el comportamiento de Kourtney no era el mismo de antes. Que se había vuelto irreconocible incluso hasta para sus amigos. Ciertamente, una relación que se acaba de volver tensa para los medios y que muchos fanáticos de ambos esperan se solucione por el bien de sus hijos y la buena relación que lograron cultivar a pesar de haberse separado hace muchos años.