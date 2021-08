En numerosas ocasiones, Kylie Jenner ha revelado ante la prensa su deseo de formar una familia numerosa y tener siete hijos. Pues bien, al parecer la celebridad no quiere esperar más tiempo para extender su familia, pues según los rumores estaría esperando su segundo bebé tan solo tres años después de tener a la pequeña Stormi junto a su pareja, el rapero Travis Scott.

La información ha salido a la luz en Page Six, donde se señala que varias fuentes han confirmado la noticia. Sin embargo, hasta el momento la empresaria no ha dicho nada al respecto. Cabe recalcar que su primer embarazo lo mantuvo en secreto durante los primeros meses, así que no sería una sorpresa que quiera hacer lo mismo en esta ocasión.

Además, el padre de la celebridad, Caitlyn Jenner señaló esta semana ante la prensa que está esperando un nieto más. Y aunque no especificó de qué hijo se trataba, todos los rumores parecen apuntar a Kylie. ‘Acabo de descubrir el otro día que tengo otro en el horno’, dijo Caitlyn, quien se postula para ser gobernadora de California.

El bebé en camino sería la nueva incorporación al clan Kardashian - Jenner que no para de crecer. Como se sabe, Kim tiene cuatro hijos, Kourtney tres; y Khloé uno.