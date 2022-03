Cuando pensamos que las celebridades viven una vida perfecta y de ensueño, aparece Kylie Jenner, la menor de las hermanas Kardashian, mostrando su lado más vulnerable. Bien sabemos que desde el nacimiento de Stormi Webster en 2019, el mundo de la empresaria cambió por completo. Tras un embarazo en total privacidad, la maternidad despertó una nueva faceta para la socialité más seguida en Instagram a nivel mundial.

A diferencia de su primera experiencia, esta vez Kylie anunció de manera pública la llegada de su segundo bebé junto al rapero Travis Scott. Casi como una señal del universo, el nacimiento de Wolf Webster se dio el 02/02/2022, una fecha muy significativa para la astrología. Además, el primer varón en la familia Webster Jenner casi comparte cumpleaños con su hermana mayor pues tan solo los separa 1 día de diferencia.

A poco más de un mes de darle la bienvenida a su segundo hijo, Kylie vuelve a las redes sociales para hacer una declaración sincera y que se relaciona muchísimo con la realidad de miles de madres. “No es fácil mentalmente, físicamente ni espiritualmente” fueron las palabras que usó la reciente mamá para referirse al proceso de adaptación que está atravesando. “Está bien no estar bien. He estado poniendo mucha presión sobre mí misma para volver a mi rutina lo más rápido posible hasta que me di cuenta que mi cuerpo creó a un ser humano ‘completo’ y saludable” con este mensaje Kylie Jenner da visibilidad a una problemática real para gran parte de las mujeres que se encuentran en la etapa de postparto.

Ya sea en el ámbito personal, laboral, familiar o social, las mujeres que deciden convertirse en madres son muchas veces juzgadas por no cumplir con las expectativas regulares que esperan de ellas. Es muy cuestionable suponer que tras vivir un proceso de embarazo, repleto de cambios y nuevas experiencias, las mujeres vuelvan de forma inmediata a ser las mismas de hace nueve meses atrás. Y Kylie Jenner lo confirma.

Definitivamente, esta declaración proveniente de una celebridad admirada por millones de seguidores, en especial mujeres y madres jóvenes, cobra especial relevancia ya que permite que muchas de ellas se sientan identificadas y acompañadas durante la etapa posterior a traer un bebé al mundo y el reto que esto supone.

Está claro que todos somos seres individuales y cada uno de nosotros tiene su propio tiempo para recuperarse ante diferentes eventos que te cambian la vida. En este caso, Kylie Jenner empleó su plataforma con el objetivo de transmitir una sensación de alivio, calma y empatía con las madres que aún tienen dificultades para adaptarse y equilibrar su nuevo estilo de vida con la maternidad.