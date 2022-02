Kylie Jenner (24) es madre por segunda vez. La menor de la familia Kardashian recibió este miércoles a su segundo bebé junto a su pareja, el rapero estadounidense Travis Scott. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en Instagram, donde publicó una fotografía que mostraba la mano del nuevo integrante junto a la suya. Una imagen llena de ternura que ya cuenta con más de 2 millones de “Me gusta” en la red social.

“2/2/22″, se lee la fecha del nacimiento del bebé en la descripción de la imagen. Como se sabe, la celebridad del exitoso reality ‘Keeping up with the Kardashian’, anunció su embarazo en un video de 90 segundos en su perfil de Instagram, en el que se veía junto a su pareja y su primer hija Stormi, anunciando la feliz noticia.

Aunque aún no se sabe si se trata de una niña o un niño, la también empresaria ha mostrado detalles de su vida estos meses en la dulce espera. En redes sociales, compartió con sus más de 308 millones de seguidores imágenes de su baby shower. La celebración estuvo decorada en tonos dorados, con esculturas, dulces y adornos en forma de jirafa y con mucha vegetación alrededor: muy al estilo de una jungla. Para la ocasión, Jenner optó por un mini vestido ceñido al cuerpo en tono blanco y de cuello alto.

