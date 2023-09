En el emocionante encuentro entre Novak Djokovic y Daniil Medvedev, durante el US Open en Nueva York, el tenis no fue lo único que se llevó todas las miradas. Distintas celebridades se pusieron sus mejores looks para ir a alentar a su jugador favorito. Entre ellos estuvieron Kylie Jenner y Timotheé Chalamet, quienes se dejaron ver más enamorados que nunca.

Como se sabe, los rumores de un romance entre la empresaria y el actor llevaban meses sonando aunque hasta entonces, no se tenía una confirmación que nos despejara toda duda. Sin embargo, hace unas semanas la pareja se dejó ver en el concierto de Beyoncé confirmando lo que ya todos habían escuchando durante un tiempo.

En el concierto, se les vio bailando juntos, abrazados, dándose cariños e incluso, besándose.

Según se sabe, la pareja se conoció a través del diseñador de moda Haider Ackermann. Y aunque ambos artistas son muy queridos individualmente, al parecer la pareja no habría causado sensación entre las fanáticas de Chalamet. El actor que tiene fama de ser un hombre sensible, sencillo y muy tierno está saliendo con una estrella de reality y parece que muchas a internautas no le gusta la unión.

‘Si te sientes angustiado por el video, no pasa nada. Pero, por favor, cuídate. Aléjate de las redes sociales un par de días’, publicó un seguidor de ambos en las redes sociales.

A pesar de los comentarios, la pareja parece estar muy enamorada. Esta vez, el US Open fue el escenario perfecto para ellos. Y como si fuera poco, ambos se presentaron combinando looks. Siguiendo la tradición de muchas parejas que recién empiezan, ambos asistieron vestidos de negro y con lentes de sol rectangulares a juego.