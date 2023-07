La esposa de Taylor Lautner le dedica emotivo mensaje a Taylor Swift luego que el actor apareciera en su video musical

Es un hecho que Taylor Swift está dominando la industria de la música actual con las regrabaciones de sus antiguos álbumes. Tras el reciente lanzamiento de Speak Now (Taylor’s Version), la cantautora lanzó el video musical de la canción “I Can See You” - y para sorpresa de todos los “swifties”, la producción de cinco minutos contó con Taylor Lautner, el ex novio de Taylor Swift allá por el 2010. Como si no hubiera sido suficiente para emocionar a los fanáticos, Swift enloqueció al público en su concierto en Kansas City al invitar al escenario a la estrella de “Crepúsculo” y tener tras bambalinas a Tay Lautner, a la esposa del actor quien le dedicó un dulce mensaje en una publicación de Instagram.

Taylor Lautner protagoniza el último video musical de Taylor Swift y se reencuentran sobre el escenario

Luego que la multitud reunida para un nuevo show de “The Eras Tour” reaccionara al estreno en vivo del video musical “I Can See You”, Taylor Lautner hacía su ingreso al escenario en Kansas City con una voltereta hacia atrás (un guiño a su escena en la película “Día de San Valentín” donde compartió escenas con Swift) y fue recibido por la cantautora en un gran abrazo.

Foto: Getty Images

El recordado Jacob de la saga Crepúsculo, que salió con la cantante durante unos meses en 2009, se unió a la actriz Joey King en el clip oficial de la nueva canción “I Can See You”. El tema es una de las seis nuevas canciones que componen el álbum regrabado “Speak Now” (Taylor’s Version), que salió a la venta el 7 de julio.

En el vídeo repleto de acción y muchos trucos -dirigido y escrito por Taylor Swift-, Lautner y King logran ingresar al museo temático de Swift, maniobrando a través de rayos láser instalados por seguridad, y luchan contra enemigos antes de llegar a la cantante, que está atrapada en una cámara acorazada. El recién estrenado videoclip también cuenta con la actriz Presley Cash como directora de comunicaciones de sus salvadores.





La esposa de Taylor Lautner le dedica emotivo mensaje a Taylor Swift luego que el actor apareciera en su video musical

Antes de dar la bienvenida a la Lautner en el escenario, la ganadora de múltiples premios Grammy compartió lo extraordinaria que era su relación como amigos. “Él y su esposa se han convertido en algunos de mis amigos más cercanos, y es muy conveniente porque todos compartimos el mismo nombre”, compartió la cantante americana en su cuenta de Instagram.

Foto: IG @taylorswift

En respuesta al mágico momento que vivieron amabas celebridades, la esposa de Lautner -quien se casó con el actor en 2022- le dedicó unas emotivas palabras a la premiada estrella del pop.

“Taylor, no sólo eres una de las personas con más talento que jamás haya pisado esta tierra (de verdad, no creo que haya nada que no puedas hacer), sino que también eres una de LAS personas más amables. Nos acogiste a mi esposo y a mí en tu campamento con los brazos abiertos y el corazón más cálido. La forma en que eres tan realista y auténtica después de todos estos años de estar en el ojo público es inspiradora. Tu pasión por tu trabajo y tu amor genuino por tus fans es algo increíble. Es un honor llamarte amiga”, escribió.

Además, la promotora de temas relacionados a salud mental compartió una fotografía del 2010, en la que se le ve tras bambalinas junto a a Taylor Swift.

Foto: IG @taylautner