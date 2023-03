Durante la edición 73 del Festival de la Canción de San Remo, se esperaba que la protagonista absoluta sea la empresaria e influencer de moda, Chiara Ferragni. Sin embargo, en su debut televisivo como presentadora de televisión, la italiana no la pasó muy bien. Esto debido a que Fedez, su esposo y padre de sus dos hijos, acaparó la atención de todos los medios al besarse con el rapero Rosa Chemical la misma noche en la que su esposa conducía el show. Con ese polémico episodio, seguido de algunas declaraciones controversiales por parte del artista italiano, la pareja “Ferragnez” estaría atravesando una fuerte crisis matrimonial.

Foto: Rai

¿Chiara Ferragni y Fedez en crisis tras Sanremo?

A diferencia de lo que ocurrió tras la primera gala del festival de Sanremo, en la que Chiara Ferragni se estrenó como copresentadora junto a Amadeus y donde su esposo, Fedez, la llenó de elogios y además le dedicó un tierno mensaje en Instagram; tras la final no han habido ni saludos ni un post dedicatorio para la popular italiana.

Foto: Lifestyle

Parece ser que, entre las razones de este comportamiento de Fedez, el italiano estaría celoso del protagonismo de Chiara Ferragni, que aunque en el escenario mantuvo la compostura, en privado le habría recriminado a su marido por el explosivo beso que le dio a Rosa Chemical.

La reacción viral de Chiara Ferragni al beso de Fedez con el rapero Rosa Chemical

Incluso, hay vídeos en los que la pareja se encuentra en los bastidores del escenario de Ariston y Chiara Ferragni no parece contenta. “¿Pero qué has estado haciendo?”, habría preguntado con los brazos extendidos en señal de reclamo. “No es culpa mía, que me quiera besar”, intenta justificar Fedez. Unos minutos más tarde, el rapero italiano intenta entrar en el camerino de su esposa, pero un guardaespaldas lo detiene delante de la puerta y le niega el ingreso.

Foto: Getty Images

Más allá del controversial beso con el artista masculino italiano, Fedez no mostró un comportamiento para nada respetuoso con su esposa. Su aparición en el Festival de San Remo también incluyó temas de política, al mostar una foto desgarrada del viceministro Bignami vestido de nazi; siguiendo con una canción con J-Ax en la que invita la presidenta del Consejo de Ministros italiano a legalizar la marihuana.

En este contexto, se sabe que Chiara Ferragni y Fedez están grabando la segunda temporada de los Ferragnez, la docu-serie de Amazon que cuenta los detalles íntimos de su vida como pareja. En un inicio, el estreno estaba previsto para el próximo mes de mayo, pero -según los últimos rumores- es probable que la fecha de emisión sea aplazada precisamente por los cambios de humor que estarían atravesando ambos.