Un buen maquillaje artístico puede convertir a alguien común y corriente en un personaje místico o de ciencia ficción. Con precisión, detalles y largas horas de trabajo -combinadas con altas dosis de pasión- Raisa Rios ha logrado convertirse en personajes como Mistique y Ondina (hada protectora de la naturaleza) sorprendiendo a sus más de 10 mil seguidores en redes sociales y coronándose como la ganadora de los FACE AWARDS 2019 organizados por la marca NYX en el país.

La carrera de Raisa (29) en el mundo beauty inició hace poco más de 9 años, cuando empezó tomando clases de caritas pintadas y peinados en una carrera corta. Al poco tiempo, quedó convencida de que eso no era lo que realmente le apasionaba, y fue así que decidió probar con clases de makeup. Bastaron apenas dos meses para que quede enamorada del rubro y desde ese momento no ha parado de especializarse llevando clases en institutos y escuelas de países como Argentina, España, Brasil y Estados Unidos. Chromo (ARG), FX Primera Escuela Argentina de Efectos Especiales y Stick Art (ESP) son algunas de ellas.

Este año, Raisa Rios decidió dar un paso más en su carrera y retarse compitiendo en el concurso de maquillaje artístico organizado por la marca NYX en el país. Luego de 4 increíbles retos, se coronó como la ganadora. “La experiencia ha sido alucinante. Creo que para cualquier profesional, el ganar un concurso de una marca de trayectoria mundial, es un gran logro en su carrera. Me fui como representante del país, y tuve la oportunidad de conocer a participantes de distintas partes del mundo. Compartimos cenas, fiestas, capacitaciones y sesiones de foto. Un sueño hecho realidad”, comparte emocionada.

En contraste con el glamour y perfección que caracteriza el mundo en que se desenvuelve, la maquilladora resalta que no todo siempre es color de rosa. Por lo general, las caracterizaciones requieren de precisión y largas horas de trabajo, así como también de mucha paciencia. Ella hace hincapié en los retos más complicados que vivió en el concurso, siendo uno de ellos el reto de entrada -con temática libre- en el que optó por caracterizarse de ‘Bellatrix’, personaje cubierto de pedrería, que le tomó doce horas lograr. El otro, fue la personificación final del concurso, en la que optó por ponerse en la piel de ‘Ondina’, hada protectora de la naturaleza. “Para el reto de ingreso, me demoré doce horas. Ese fue el más cansado. Pero el más complicado fue el de la final, porque además del maquillaje, tuve que ir hasta los Pantanos de Villa para grabar el video de presentación. En esa oportunidad me quedé hasta como las 2 de la mañana en producciones”, cuenta.

Pero, ¿por qué artístico y no beauty? Raisa rescata que es en esta rama que puede fluir con naturalidad, innovar con nuevas opciones y descubrir más cosas de las que tiene esperadas. “En el maquillaje artístico mi mente puede volar mucho más que haciendo un social. Fluyo con las ideas, puedo agregar más cosas, accesorios, lentes de contacto... cosas así ¿no? son detalles que marcan muchísimo más la diferencia que un maquillaje beauty. Esto no quiere decir que no lo haga, ya que también me desenvuelvo en el makeup social, pero me encanta porque puedes darle tu toque a cada personaje, imaginar cómo luciría a partir de sus características y su temperamento”, señala.

-Donde reside la magia-

Raisa Rios recalca que el paso más importante para lograr un maquillaje perfecto -tanto artístico como beauty- es el cuidado de la piel. “Para lograr un maquillaje lindo no solamente se necesita una buena base y un corrector. Lo fundamental es seguir toda una rutina de preparación de piel previa. Si eso no se logra bien, la base tiende a craquelarse o salirse, arruinando el resto del proceso. Lo que recomiendo, es seguir estos pasos: primero, usa un limpiador. Luego un tónico. Seguido de ello, aplica un sérum hidratante, contorno de ojos y bálsamo para los labios. En algunos casos, si lo ves necesario, suma mascarillas con propiedades humectantes o exfoliantes”, comenta.

Además de ello, la makeup artist confesó que en su día a día no suele maquillarse, y que si tuviera que elegir sus básicos de maquillaje serían sin duda un rímel, un set de cejas y blush. Para los labios, solo se decanta en algún hidratante.