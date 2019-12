A lo largo de la historia el cuerpo de la mujer se ha visto ligado a diferentes estereotipos. Los años 1900, por ejemplo, estuvieron marcados por la tiranía del corsé y el protagonismo de la cintura. Para los años 20 –tras la devastación de la Primera Guerra Mundial- el cuerpo de la mujer se liberaba de dichas ataduras y empezaba a vestir piezas fluidas, que la hacían ver más delgado y liviano. En los años 50, llegarían figuras como Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor para poner en boga lo que hoy conocemos como cuerpo reloj de arena, y para los 60 volveríamos –una vez más- al estándar de cuerpo delgadísimo con referencias como la icónica modelo Twiggy. Y así podríamos continuar hasta llegar al día de hoy.

Lo cierto es que a comparación de años pasados en la actualidad los seres humanos –no solo las mujeres- se ven sometidos a un factor más: las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter (solo por mencionar a algunos) han tomado el papel de escenarios en los que a diario miles reflejan sus aspiraciones, fortunas y logros con el mundo, actuando también en ocasiones como esferas de ‘maquillaje’ a la realidad y momentos más ‘ideales’ que reales.

Esto le pasó a una amiga de Pia Arriola, fundadora y diseñadora de la marca de bikinis Amazonita. Era una amiga que estaba en proceso de recuperar su peso saludable y un día se levantó, se miró al espejo y se sintió linda. Todo bien, hasta el momento en que tomó su celular, entró a Instagram y vio la publicidad de una marca de bikinis. Su perspectiva cambió por un momento y sintió que aún “le faltaban muchos kilos más” por perder para llegar a aquel ideal consignado por las redes sociales.

“Lo que nos aleja de la realidad es mostrar solo un tipo de cuerpo. Decidí hacer esta campaña por la comunidad bonita que está creando la marca, por mis amigas y por mí”. Una potente motivación para la joven diseñadora.

(Foto: Amazonita)

-Cuerpo de verano-

Pia Arriola (28) lanzó la convocatoria a modelos “con cuerpo de verano” a mediados de octubre. ¿El canal? Instagram. ¿La llamada? Etiquetar a esa amiga con cuerpo de verano. Alta o baja, con kilos de más o kilos de menos. De piel morena o clara. Con el cabello largo, corto, ondulado o liso. Todo valía. La celulitis, estrías, granitos y marcas también.

“Escribí el texto de la campaña en 5 minutos. Pero atreverme a publicarlo me tomó casi un día. Tenía miedo a la respuesta, sobre todo porque estaba consciente de que ese mensaje no era tan claro antes en la marca. Sabía que crearía dudas y vendrían detractores. Sin embargo, una vez publicada el recibimiento fue increíble. Creo que es lo más lindo que he hecho”, comenta Pia. En la publicación empezaron a etiquetarse entre amigas, hermanas y hasta hijas a sus mamás. Cada comentario venía acompañado de una lista de cualidades llena de amor y aceptación. La bandeja de entrada de la marca también empezó a llenarse de mensajes de aliento, y los likes convertían al post en uno de los mejor acogidos en el perfil de la marca. Mujeres embarazadas, con cuerpo post parto, con marcas de nacimiento, de diferentes tallas, edades y peso describían su cuerpo como lo que las hacía ser especiales, como motivo de orgullo.

Sin embargo, también hubo mensajes negativos. Pia recuerda uno en particular: “Una chica me dijo: ‘si quieres hacer una campaña real no cuelgues este tipo de cuerpo de niña y utiliza a mujeres de verdad’, y la foto que me envió como ejemplo era mía. No sé si usó esa foto porque notó que yo era dueña de la marca o porque realmente el tipo de cuerpo que tengo para ella no entraba dentro de su rango de cuerpo real, pero yo soy una mujer de 1.50 m. que con los años va perdiendo peso y eso igual es una realidad. La inclusividad y el body positive tiene que mirar hacia todos lados”, comparte.

(Foto: Amazonita)

-Materializar el sueño-

Luego de la convocatoria, Pia se preparó para seleccionar a las modelos con cuerpo de verano para Amazonita. Recalca que la sesión de fotos se volvió algo muy importante. Para ella, convocó a una fotógrafa con la que había trabajado antes, y con quien se sentía segura que poder crear un espacio cómodo y amigable.

Fueron siete chicas las afortunadas. De distintas edades, tallas y realidades. “Creo que en las fotos parece que todas fueran amigas y es porque con algunas horas todas logramos serlo. Fue increíble presenciar cómo se motivaban entre ellas, se divertían y se sentían naturales, seguras y sin vergüenza”, rescata Pia.

El objetivo de la campaña de Amazonita es que las mujeres que visiten la marca se sientan identificadas e incluidas. Libres para ser ellas mismas, empoderadas y hermosas.

(Foto: Amazonita)

-Alma-

Amazonita es una marca peruana de bikinis que nació en octubre del año 2016 bajo la creatividad de Pia Arriola, diseñadora de moda de 28 años. Los primeros meses, ella diseñaba para esas amigas y conocidas que no se sentían identificadas en otras marcas. Su primera colección, estuvo inspirada en el Amazonas y las piezas fueron decoradas con piedras minerales como la amatista, el cuarzo rosa y la amazonita. Resultó todo un éxito.

El alma de la marca se encuentra en la apuesta por lo artesanal y sustentable. Aunque Pia reconoce que es complicado ser sustentable en el mundo del swimwear, su iniciativa consiste en crear diseños atemporales (que no se rijan a las tendencias del momento y sirvan para distintas ocasiones) y respetar el comercio justo –fair trade- respetando la remuneración y ambientes laborales adecuados para cada una de las personas que se encuentran en su línea de producción.

Además, controla minuciosamente los materiales empleados en la marca, asegurando que su calidad dure más de una temporada. “Amazonita es un producto local. Da valor al trabajo manual y apoya a los pequeños productores. Disfruto trabajando con ellos porque la relación que tenemos es honesta y logramos colecciones increíbles juntos”, recalca Pia.

(Foto: Amazonita)

Amazonita ya comprendió que detrás de las pantallas hay personas reales. Como ella, cada vez son más marcas las que apuestan por la filosofía body positive como fórmula de cambio e impacto positivo en la sociedad. “Amazonita más que una marca será una causa”, finaliza.

Sobre la marca:

La colección SS20 ya se encuentra disponible en Perú y Santiago de Chile. Encuéntrala en Instagram como @_amazonita y @amazonitastudiocl.