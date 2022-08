8 / 11

“Diana: In her own words” (2017) es el documental de National Geographic que reproduce una recopilación de entrevistas que la princesa Diana grabó para el polémico libro de Andrew Morton sobre ella. En esta serie de vídeos y audios, Diana narra su vida y los acontecimientos que la rodearon desde su propia perspectiva. Puedes verlo en Amazon Prime Video. (Foto: Amazon).