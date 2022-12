Vivir un Mundial debe ser un momento mágico y glorioso donde puedas tener la libertad de disfrutar del momento y sentirte segura al mismo tiempo. Pero, lamentablemente, ni siquiera desde la tribuna de la final del Mundial, frente a las cámaras y junto a otros hinchas, una mujer está segura. Esto es lo que vivió la artista argentina Lali Espósito, quien fue acosada por un hincha durante la final del mundial Qatar 2022.

¿Qué pasó?

Como buena hincha, Lali Espósito vivió la final entre Argentina y Francia desde la tribuna en el mismo Qatar al lado de Marley y otros amigos e hinchas de la selección. Como era de esperarse, Lali y Marley, quienes estuvieron cubriendo el mundial en Qatar para su programa “Por el mundo”, grabaron sus reacciones durante el partido. Aparentemente, todo iba bien, hasta que en el momento en que Gonzalo Montiel estaba por dar el gol de la victoria para Argentina, un hincha detrás de Lali Espósito aprovechó que la cantante y los demás estaban concentrados en el partido para tomarla por la cintura y acercarse de manera indebida hacia ella .

El repudiable momento quedó inmortalizado ante las cámaras, por lo que no tardó en viralizarse en internet y generar diversos comentarios de internautas que condenaban el acto de acoso. Y lo peor de todo es que el asunto no quedó ahí. Luego de que el vídeo fuera subido a YouTube por Telefe, el hincha en cuestión comentó celebrando el repudiable acto que él mismo catalogó como ‘hazaña’ . “Hijos yo apoyé a Lali cuando salimos campeones del mundo jajaja minuto 6.10 se llevó la apoyada de su vida Lali”, escribió Mariano Díaz, el autor.

Y aunque luego borró el comentario, el daño ya estaba hecho. Así de simple. Así de sencillo. Cualquier mujer puede ser víctima de acoso en cualquier momento. Hasta Lali, quien no brindó declaraciones respecto al terrible momento vivido.

El vídeo rápidamente se volvió objeto de críticas y cuestionamientos. Si bien algunos alegan que pudo haber sido un error, muchas más personas lo rechazan, por más pequeño que haya sido el momento. Foto: Telefe)

Lali Espósito canta en el mundial

El suceso automáticamente se viralizó en redes y todo el mundo empezó a repudiar al hincha que cometió el acto de acoso. Sin embargo, la misma Lali prefirió no pronunciarse en público al respecto y, en su lugar, se enfocó en celebrar las buenas experiencias que sí vivió en el Mundial.

La multifacética artista fue la escogida para cantar el himno nacional de Argentina para la final. Enfundada en un vestido negro con drapeado y hombro asimétrico, Lali Espósito lució elegante y brilló en la cancha al cantar con orgullo las estrofas de su país , hecho que celebró con orgullo. “Esto es más de lo que podía soñar... y miren que siempre fui de soñar en grande ¡Soy del país más lindo del mundo! CORONADOS DE GLORIA VIVAMOS”, fue el mensaje que compartió con sus fans.

A pesar de todo lo ocurrido, rescatamos la emocional interpretación de Lali del himno de su país, un logro que ella, sus fans y el resto de argentinos celebran con orgullo. (Foto: IG @fabideciria)

El acoso, la forma más común de violencia de género

Lali es una mujer fuerte y decidida a no dejar que un mal momento empañe el orgulloso logro de cantar en la final del Mundial junto a su selección. Pero no todas son como Lali y, ciertamente, no todas pueden sobreponerse ante una traumática experiencia que, en primer lugar, no debería seguir sucediendo en nuestra sociedad.

Es lamentable, pero sucede. Y sucede a diario, a cada minuto y cada segundo a miles de mujeres en diferentes partes del mundo. De acuerdo a un estudio de L’Oréal Paris e Ipsos, las cifras nos demuestran que las mujeres viven el día a día con el miedo de ser acosadas en cualquier momento.

El 75% de las mujeres evitan ciertos lugares públicos, el 59% adapta su ropa y apariencia cuando salen a estos espacios y el 54% evita ciertos medios de transporte público con el fin de evadir este tipo de agresiones .

¿Qué hacer ante una situación de acoso?

Ya seas tú, una amiga o simplemente una mujer desconocida la que esté viviendo este tipo de situación; es crucial saber cómo reaccionar y qué hacer en el momento adecuado. La ONG Right to Be comparte la metodología 5D , un conjunto de herramientas para hacerle frente a la situación de forma segura.