La emoción por volver a ver a Samantha Jones en pantalla es real. Luego del anuncio, los fanáticos de “Sex And The City” y “And Just Like That” se llenaron de ilusión al creer que el elenco original estaría reunido nuevamente. Desafortunadamente, la aparición de Kim Cattrall encarnando al icónico personaje se dará en medio de una serie de requirimientos impuestos por la misma actriz.

Kim Cattrall se negó a grabar con el antiguo elenco de “Sex And The City”

Tras la grabación en secreto del cameo de Samantha Jones en el spin-off de HBO Max “And Just Like That”, ahora se revelan las condiciones que Kim Cattrall exigió para ser parte de la producción neoyorquina.

En primer lugar, la actriz de 66 años se negó a aparecer con sus antiguas compañeras de elenco. Así, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis quedaron fuera de la esperada escena de la serie que se estrenará el 22 de junio. Honestamente, esta situación no genera gran sorpresa, pues se conoce públicamente que Cattrall no mantiene una buena relación con ninguna de las actrices.

Otra de las condiciones de la intérprete fue que ni siquiera se acercaría al estudio del condado de Queens si el director de la serie, Michael Patrick King, estuviera allí.

¿Por qué Kim Cattrall no volvió a interpretar a Samantha Jones?

No hay duda que la actriz fue uno de los personajes favoritos de los fanáticos. Sin embargo, tras la segunda entrega de la película “Sex And The City”, no volveríamos a ver a Samantha Jones en pantalla pues se negó a volver para una tercera película de la exitosa franquicia. Esto en medio de rumores de fricción entre ella y la intérprete de Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker.

En su momento, Cattrall reveló que sentía que ella y sus co-protagonistas no eran compensadas económicamente lo suficientemente bien a diferencia de la actriz protagonista.