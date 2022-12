1 / 5

En uno de los episodios, Meghan explica qué fue lo que los motivo a realizar el documental. "No voy a decir que sea cómodo, pero cuando sientes que la gente no ha tenido ninguna idea de quién eres durante tanto tiempo, es realmente agradable poder tener la oportunidad de dejar que las personas tengan un poco más de una visión de lo que ha sucedido y también de quiénes somos". Por su lado, Harry comentó: "Con toda la desinformación que había por ahí, especialmente sobre nosotros, y la marcha, me pareció una idea muy sensata".