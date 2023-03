Flavia Laos, una de las artistas peruanas más populares del momento, ha generado controversia con unas recientes fotografías ambientadas en los años setenta. En medio del lanzamiento de su tema “Si Se Nos Da”, la integrante del show de Netflix “Too Hot To Handle” compartió unas imágenes en su cuenta de Instagram en las que lleva un particular look. Luciendo un peinado voluminoso y un traje de baño en tonos metálicos, la influencer nacional despertó los comentarios de los usuarios. Precisamente, la estética de la actriz fue lo que llamó la atención entre sus seguidores debido a la diferencia con su estilo habitual.

Flavia Laos comparte fotos en su cuenta de Instagram y se vuelven virales

Como parte de una sesión de fotos junto al dúo creativo, FI.VER, la artista peruana se inspiró en la moda disco de los años setenta. Flavia Laos confirmó a través de sus historias en Instagram que el resultado fue tal cual lo desearon y que se encontraba muy feliz con el producto final.

Foto: IG @flavialaosu

Sin embargo, los comentarios negativos no se hicieron esperar. Diversos usuarios reaccionaron con sorpresa y asombro por el atrevido look de la ex chica reality. “Le sumaron 20 años más!!!”, “No te queda Flavia, borra esa foto tu cabello es muy hermoso para usar esa peluca”, “Ese look no va contigo Fla”, “Quien le hackeo su cuenta?”, fueron algunos de los mensajes que se repitieron en la publicación.

Foto: IG @flavialaosu

Pero no faltaron quienes defendieron la visión artística de la popular influencer. “No se dan cuenta de la ambientación retro? La radio antigua? Hay gente que no sabe de escenografía. Se nota que están ambientando el video o sesión en los años 60, Se nota por el peinado”, comentó una usuaria.

Foto: IG @flavialaosu

Incluso, un usuario hizo referencia a los irrespetuosos mensajes de la publicación. “¿Qué fue con los comentarios? Ya pasó 8 de marzo ¿No?. Ahora ya se puede insultar”.