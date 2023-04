6 / 11

Eva Mendez y Ryan Gosling se conocieron en el set del rodaje de Cruce de Caminos en el 2011 y desde entonces no se separaron. Aunque prefieren mantener los detalles de su relación en reserva, no hay duda de que son una sólida pareja porque presumen a sus dos hijas, no protagonizan rumores extraños e incluso dan algunos guiños al otro en sus redes sociales. (Foto: IG @evamendes)