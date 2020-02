Ha sido modelo, conductora de TV y actualmente se encuentra grabando una novela. Leslie Stewart nos recibe en la sala del set de grabación de América, en Barranco. De inmediato se desenvuelve y juega con la cámara, pues claro, viene haciendo eso desde el año 92. Ella es una persona que contagia con su energía positiva, buen humor y, sobre todo, por su empatía, una de sus grandes virtudes.

Su carrera actoral ascendió como espuma cuando formó parte de la telenovela: “El Angel vengador: Calígula”, “Los de arriba y los de abajo”, “Malicia”, “Escándalo”, “Ven baila quinceañera”; novelas internacionales junto a Venevisión en “Locas pasiones”; y películas como “Utopía” y “Juegos de tamarindo”. Gracias a estas participaciones se hizo conocida por todos los peruanos.

En el 2017, su vida cambió con una noticia inesperada, ya que para nadie es fácil escuchar la frase: “Usted tiene cáncer”. Pese a recibir esa noticia, Leslie no se amilanó, no se lo comentó a sus familiares, ni mucho menos bajó la cabeza, sino lo recibió tranquila y relajada.

La primera señal de alerta fue cuando le detectaron el virus del papiloma humano (VPH). En algunos casos esta enfermedad puede simplemente desaparecer, pero en otras puede causar ciertos tipos de cáncer. Es cuando fue diagnosticada con una neoplasia incipiente en el cuello uterino. Leslie con constantes tratamientos y ampollas logró superarlo. “Tenía que hacerme un chequeo cada 6 meses y la última vez que he ido me dijeron que en 5 años estaba libre del virus”.

Leslie siempre cuenta que cuando era niña, la mayoría del tiempo la pasaba en la playa. “En la época de los 90 no había mucho conocimiento sobre los daños que causaba el sol, además no usaba bloqueadores. De adolescente siempre disfrutaba de la playa, me encanta la naturaleza; entonces, siempre estaba expuesta al sol. Recuerdo que estaba de moda quemarse: usábamos yodo, coca cola, extracto de zanahoria, nos echábamos cerveza y horas expuesta al sol. Después, con el paso de los años, ha traído una consecuencia porque eso no se va de inmediato, sino a largo plazo”.

Hace tres años, un bulto la empezó a incomodar. “Era un lunar raro que me molestaba y me dolía. No es normal, de alguna manera ya sabía que era. Fui con mi cirujano para evitar una marca grande, luego con el médico y confirmó que era un carcinoma benigno y que tenía que cuidarme del sol”. Ello dejó una cicatriz al lado izquierdo del pecho.

Leslie siempre pensó que el cáncer es una enfermedad que la iba a perseguir por el resto de su vida, y ya estaba preparada cuando ello sucediera. A raíz de lo que afrontó Leslie es vocera de la Liga contra el Cáncer.

En el marco del día mundial contra el cáncer, la actriz y vocera de La Liga Contra el Cáncer, cuenta cómo superó esta terrible enfermedad. Ella recomienda protegerse del sol y hacerse un continuo chequeo. (Foto: Liga contra el cáncer)

¿Cómo recibiste la difícil noticia?

Mi mamá ha tenido tres veces cáncer, es una sobreviviente de cáncer, ahora tiene 80 años y esta perfecta. No es algo para que tomemos a la ligera, pero es algo con lo que hemos convivido, mis papás y mis abuelos. Es algo que manejamos con seriedad, pero no llegamos a la histeria o la preocupación. Mis hijos se hacen un chequeo anual. Siempre tomamos las prevenciones.

¿Cómo lo has ido superando?

He llegado a superar el cáncer dos veces: el virus del papiloma, y el cáncer de piel. Sé que me va a seguir toda mi vida, es algo con lo que sé que voy a tener que lidiar, es por eso que tomo las precauciones del caso. Ahora estoy tranquila porque al hacerme un chequeo seguido todo está bien. Si te lo encuentran en la etapa inicial, se puede resolver.

¿Qué les dirías a las personas que están pasando por este difícil momento?

Que tengan fe, si le encontraron algo en una etapa inicial, que no se preocupen, que generalmente después de eso pasa la tormenta. Difícil que la enfermedad regrese si se están chequeando. Para los que están en etapa avanzada, lo principal es el estado de ánimo y que luchen siempre, pues la medicina avanza cada vez más. ¡Fuerza! Siempre ver las cosas positivas.

¿Cuál crees que es tu influencia en las personas?

Como persona pública es importante informar. Usar nuestra imagen para tener mayor llegada y así informar a la gente no solo de esta enfermedad, sino también de otras. Estoy apoyando a la Liga, pero también a otras campañas que se encargan en la limpieza de playas, contra la contaminación ambiental y todo en el que pueda ayudar.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, la Liga Contra el Cáncer esta realizando la campaña de despistaje. Durante el mes febrero, mujeres y hombres podrán acceder a diversos paquetes clínicos de cáncer. Las personas pueden acudir a los 3 centros de prevención ubicados en Pueblo Libre, Surquillo y Lima. La donación realizada permitirá que la institución realice otro despistaje de cáncer gratuito en las zonas menos favorecidas por una donación de S/. 35.

Dónde: Centros de Prevención y Detección.

Horarios: Lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. y sábados de 8 a.m. a 11 a.m.