Linda Obregón: un paso al futuro de la nutrición

Linda Obregón es una emprendedora peruana que descubrió, como muchos, que lo que más te cuesta alcanzar es aquello que más valoras. Ella nació en la cuna de una familia humilde pero trabajadora, y desde pequeña acompañó a sus padres a todo negocio que ellos realizaran: desde cortar olluquito en el mercado hasta vender flores por Navidad en San Juan de Miraflores.



Su gusto por el emprendimiento también surgió a temprana edad (6 años) cuando sus padres inauguraron una tienda de abarrotes en la que le tocó ayudar haciendo las cuentas. Tiempo después, empezó a ocupar los primeros puestos del colegio y terminó estudiando Ingeniería Industrial en la PUCP, con la ayuda económica de sus padres, que migraron a Venezuela en el 2011 con el fin de ofrecerle un futuro mejor y más oportunidades.

En el año 2016 Linda vivió una de sus experiencias más enriquecedoras, al convertirse en la primera peruana en ser seleccionada para el MIT Entrepreneurship Bootcamp; donde justamente nació la idea del start up por el que hoy es reconocida: Foodture, una comida completa dentro de una botella que equivale al contenido proteico de un desayuno, almuerzo o cena.

Foodture es un batido de buen sabor con alto contenido proteico y 100% vegano. (Foto: Linda Obregón)

Aunque por el momento el producto solo se comercializa en Chile, Linda tiene el propósito de ingresar al mercado peruano. Conoce más de su historia en esta entrevista:

En un inicio, trabajaste para Belcorp. ¿cómo fue que decidiste dejarlo todo y perseguir el sueño del emprendimiento propio?

Todos pasamos por crisis, en mi caso fue a los 25 años. Haber crecido en una zona pobre me hizo sensible a los problemas sociales. Cuando cumplí esta edad fui aceptada en un Congreso Internacional de Jóvenes Líderes en San Francisco, donde conocí personas de diferentes carreras y edades trabajando por un futuro mejor: brindando agua a personas en áfrica, escuelas para niños pobres, sostenibilidad en aldeas, etc. Fue una experiencia que me presentó a los héroes del mundo y los problemas que habían; fue ahí cuando me di cuenta que tienes que escoger una batalla y trabajar en ella. Volví del congreso motivada. Postulé al MIT Entrepreneurship Bootcamp y fui aceptada. Antes de viajar, fue que decidí dejar Belcorp y dedicarme a mi propia lucha.

En el camino del emprendimiento existen muchos intentos fallidos. ¿Pasaste por eso antes de llegar a Foodture?

¡Todos los días! Puedes tener una idea que puede sonar muy bonito cuando la dices, escribes o presentas. Pero "hacerlo" es otro tema. Decidí que vine al mundo a ayudar a los animales y a las personas. Pensé en una ONG, pero quería que fuera sostenible, que brinde trabajo y que genere fondos para donar a otras organizaciones. Así que al final decidí por una empresa. ¿Cómo ayudo a los animales haciendo empresa? Pues haciendo productos veganos que reemplacen la proteína animal.

¿Cómo definirías a Foodture?

El principal diferencial de Foodture es que es un alimento nutricionalmente completo y práctico. Si no tienes tiempo, lo tomas y listo. No tienes que pasar hambre o comer solo un sándwich que no te alimenta.

¿Cuál es su objetivo como empresa?

El objetivo es crecer robustamente en Chile para luego ir a Perú y Brasil. Somos una empresa muy joven, vamos tan solo 6 meses en el mercado, por lo que buscamos mejorar aún más el producto, su presentación y la estrategia de ventas. ¡Esto recién comienza!



En cuanto a lo personal, ¿cuál es tu mayor motivación para continuar en este camino?

Emprender no ha sido fácil. Se llevó mis comodidades y mis ahorros, pero estoy segura de que me encuentro aprendiendo más que si haría un MBA. El rubro de alimentos me abrió un nuevo mundo, toda una industria "vieja" que tiene tanto por mejorar, y por ser sostenible. Quiero seguir en el rubro de innovación, tecnología y sostenibilidad porque soy feliz haciendo lo que me gusta; e impactando en el planeta, las personas y los animales.

Más datos

​Además de su empresa, Linda Obregón es parte de una campaña global que se realizará en 15 países, respaldada por Paul McCartney y más celebridades internacionales y nacionales. Su nombre es Million Dollar Vegan, y el objetivo es impulsar la lucha contra el cambio climático a partir de un cambio en la alimentación. Descubre más de ella aquí.