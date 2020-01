Patricia Barreto espera con ansias abril para disfrutar el estreno de No me digas solterona 2 y, mientras tanto, vive su enredado amor con ‘Bicho’ (Juan Ignacio Di Marco), en el papel de la sentimental ‘Julia’ en la miniserie Los Vilchez. Pero tiene mucho más para contar, este viernes en #Dilo con Jannina Bejarano revelará detalles de su esforzada carrera y su reservada vida sentimental.

“Hace poco terminé una relación bastante larga”, declara Patricia Barreto en #Dilo. Para sorpresa de sus seguidores, la actriz entró en detalles al revelar que le puso fin al matrimonio que empezó cuando tenía 24 años. “Antes de abandonarse uno mismo tiene que tomar una decisión”, señala para revelar los motivos que incitaron la dolorosa ruptura.

El éxito de No me digas solterona sigue llenando de satisfacción a Patricia Barreto. “La respuesta sobrepasó”, refiere la actriz sobre la acogida del público a su primer protagónico en el cine. Sin embargo, también confesará los motivos que la alejaron de la televisión durante 10 años. “Ahora que ya soy grande y puedo hacer una reflexión más madura siento que no me sentía segura en la televisión”, se le oye decir en el adelanto de la entrevista que se transmitirá este viernes al medio día a través de Facebook, Instagram y YouTube.

En el juego Impro en ABC, sello del programa de espectáculos de El Comercio, Patricia recreó una divertida escena junto a Jannina Bejarano. Su rol fue el de una joven de 35 años que espera con desesperación la pedida de mano de su novio. De esta manera recurre a su mejor amiga en busca de consejo. “¡Quiero que me ponga el anillo en el dedo!”, exclama en el adelanto de la íntima entrevista.

Patricia Barreto se confiesa en #Dilo

