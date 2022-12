Si bien la llegada de la Copa del Mundo a la ciudad de Buenos Aires fue un momento que emocionó a todo el país, también trajo consigo una serie de acontecimientos en el mundo del espectáculo. Hablamos en concreto de la discordia entre Camila Homs -ex pareja de Rodrigo de Paul, con quien además comparte dos hijos-, el futbolista campeón del mundo y la cantante Tini Stoessel. Al parecer, el conflicto entre los padres y ex novios no está cerca de solucionarse, pues en múltiples programas de televisión argentinos se revelaron algunos mensajes fuertes que la exmujer de De Paul le habría enviado.

El encuentro en Buenos Aires de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel que causó polémica

El regreso de la selección argentina a su país, luego del triunfo en el Mundial de Qatar, fue todo un acontecimiento. Más allá de la pasión de los hinchas, también se despertaron fuertes emociones pero por otro motivo. Las redes sociales explotaron cuando se hizo público que el futbolista argentino supuestamente habría preferido visitar primero a su novia -quién estaba a poco de dar un concierto en la capital- antes que a sus dos hijos , quienes también viven en la ciudad de Buenos Aires.

Foto: Telemundo

Tras las fotos (y la aparición de Rodrigo De Paul sobre el escenario donde se presentaba Tini Stoessel), el drama se elevó. Así fue que Camila Homs, expareja del jugador de fútbol, le habría dedicado una provocativa historia en Instagram: un video en el que no decía nada, pero se daba un beso en el dedo anular y le dedicada un gesto en forma de insulto a la cámara.

Foto: IG @camihoms

Muchos asumieron que esa fue la respuesta de la modelo argentina hacia De Paul por no haber ido a ver a sus dos hijos. Incluso, algunas versiones indicarían que Francesa, hija del futbolista, habría sentido mucha decepción al no poder encontrarse con su papá tras un logro tan trascendental como ganar un Mundial.

Los violentos mensajes por los que De Paul habría denunciado a su expareja

Al parecer, el enfrentamiento entre quienes mantuvieron una relación durante 12 años, no terminó con una simple publicación en redes sociales. Por el contrario, habría escalado a una serie de agresivos mensajes de parte de Camila Homs hacia el reciente campeón del mundo y su actual novia, Tini Stoessel.

Algunas de las líneas que se leen en las capturas de pantalla difundidas por distintos medios del país argentino, que alegan recibieron las capturas de la policía argentina, tienen un contenido amenazante. “Todavía no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea” , supuestamente le dice Homs a De Paul.

Foto: LAM

A pesar que los mensajes de WhatsApp habrían sido directamente hacia Rodrigo De Paul, según el conductor de televisión Ángel de Brito, Tini también habría recibido mensajes a través de Instagram, pues Camila no tiene el número de teléfono de la artista . Además, la modelo argentina se habría dirigido de manera muy despectiva a la reconocida cantante con el siguiente mensaje: “Mereces lo peor vos y la **** de tu novia que se volteó a medio mundo”.

Ante esto, el programa de televisión “Intrusos” reveló que Rodrigo De Paul habría tomado acciones legales contra Camila Homs por “amenazas y hostigamiento” . A modo de detalle, el periodista Guido Záffora explicó algunos detalles: “Todo esto empieza por mensajes de WhatsApp que Camila le envió a De Paul. Él se preocupó al leer estos mensajes, que tienen un contenido irreproducible, y empezó a llamar a su entorno y abogados”.

Según diferentes medios argentinos, algo habría provocado la furia de parte de Camila Homs y en esa situación le habría mandado estos mensajes completamente sacada de sí, insultando a De Paul y Tini, y extorsionando al futbolista con sus hijos.

Tini y De Paul: una relación muy controversial

Los rumores de romance entre dos de las máximas estrellas argentinas empezaron a principios de año, cuando el integrante del equipo de fútbol campeón del mundo aún no se había separado de Camila Homs, la modelo con la que estuvo por más de una década y con quien tiene a dos hijos en común, Francesca (4) y Bautista (1).

Madrid, ciudad en la juega el deportista de 28 años, habría sido el escenario ideal para que esta corta -pero apasionada- relación comenzara. Tras distanciarse de la madre de sus hijos recién en junio de este año, el futbolista se refirió a Tini como su “novia” a quien ahora llama “el amor de su vida”.