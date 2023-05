Todos los segundos domingos de mayo son una celebración, y todos a nivel nacional nos preparamos para agasajar a nuestras madres en su día. Saludos, regalos y más, son algunas de las maneras en las que se celebra esta fecha tan importante, en la que las mamás no dudan en subir en sus redes sociales cómo festejan su gran día. Las famosas peruanas no son la excepción y compartieron sus looks y saludos en este Día de la Madre.

Pía Copello

La influencer y conductora, María Pía Copello, tuvo el doble de razones para celebrar, ya que no solo festejaba el día de la madre, sino que la fecha coincidió con el cumpleaños número 14 de su segundo hijo, Vasco. María Pía disfrutó su día en familia, junto con su esposo, hijos, mamá y su hermana, Anna Carina Copello.

Para esta fecha especial, la tik toker optó por un look cómodo y trendy. Un polo ceñido blanco sin mangas y una falda jean con abertura en la pierna fueron los escogidos para esta ocasión. Sin duda un outfit que le quedaba perfecto. Pia festejó el día de la madre con un delicioso almuerzo, recibiendo detalles y haciendo una de las cosas que más disfruta: grabar tik toks.

Por otro lado, aparte del carrusel de fotos que compartió la influencer, la mayor de las hermanas Copello subió un reel en Instagram con recopilaciones de su vida como mamá y un hermoso mensaje. “Ser mamá es lo mejor que me pasó”, escribió la ex conductora de Esto Es Guerra.

María Pía Copello celebró también el cumpleaños número 14 de su hijo Vasco. (Foto: @piacopello)

Melissa Paredes

La conductora peruana, Melissa Paredes, celebró el día de la madre en compañía de su hija y mamá. La modelo optó por decorar su casa con un backing en el que se tomó algunas fotografías con su pequeña Mía.

El look que escogió fue un body negro con bobos en el borde y una falda jean. Un outfit muy a la moda que complementó con unos botines vaqueros de color plateado. Sin duda un look muy cómodo que se acomoda a las tendencias de la temporada.

“Feliz día de la madre a todas las mamitas en especial a mi grandiosa madre que gracias a tu temple y fuerza me enseñaste que las adversidades se atraviesan y no bajamos los brazos.”, fue el mensaje que le dedicó la modelo a su mamá. Así mismo, su ex esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, le dedicó un video en Tik Tok a la mamá de su hija. “Feliz día Melissa, gracias por inculcarle amor y respeto a nuestra hija, lo vamos a hacer bien”, fueron las palabras de la descripción del video.

Natalie Vértiz

La modelo y conductora de “Estás en Todas”, Natalie Vértiz, celebró el día de la madre junto a sus dos pequeños, su mamá, hermana y esposo, Yaco Eskenazi. Para esta ocasión, Natalie optó por un look comfy que consistía en un top rojo y unos pantalones color crema. Una opción perfecta para una reunión familiar y para pasarla bien.

Así mismo, la ex Miss Perú, compartió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram en la que mostraba imágenes de su etapa como mamá de sus hijos Liam y Leo. “Nunca me he sentido tan poderosa como cuando estaba embarazada”, se podía leer en la descripción del post, al que su esposo, Yaco, le comentó: “Te amo con todo mi corazón”.

Natalie Vértiz celebró el día de la mamá junto a su familia. (Foto: @msperu)

Anna Carina

La cantante e influencer Anna Carina, celebró el día de las madres junto a su familia en el cumpleaños de su sobrino, Vasco. La intérprete de “Callao” optó por llevar un vestido unos centímetros antes de la rodilla color marrón y un moño con mechones a los lados. Una opción perfecta para lucir todo el outfit.

Así mismo, la cantante compartió en sus redes sociales unas fotos familiares en las que posaba junto a su esposo, hijos y mamá. “La felicidad de ser mamá y de tener a la mía conmigo un año más es un regalo”, fueron las palabras de la descripción.

Anna Carina celebró su día con sus hijos y su hermana. (Foto: @piacopello)

Daniela Camaiora

La actriz Daniela Camiora celebró el día de las madres junto a su esposo e hija. Daniela optó por llevar un vestido fucsia que le hacía lucir su pancita que demostraba su avanzado estado de gestación. El look lo complementó con una vincha de colores.

“¿Qué mejor regalo por el día de la madre que mi hija me regale su plátano?”, fueron las palabras en la descripción del carrusel que subió a Instagram

Ximena Moral

La influencer, Ximena Moral, celebró el día de la madre en su casa en Cabo junto a su pareja y su hijo, Noah. Ximena pasó un día en la playa y llevó un bikini de color celeste que entonaba perfecto con su color de piel.

Así mismo, la influencer subió un carrusel de fotos junto a su hijo Noah con un emotivo mensaje: “Le agradezco la vida a esta Ximena, a esta niña que aguantó y que con todas sus fuerzas siguió adelante. Quisiera abrazarla y decirle que todo va a salir bien, que va a lograr todo lo que se proponga. Que no se preocupe, que esto la hará más fuerte.”, fueron algunas de las palabras que se pueden leer en el post.

Ximena Moral pasó un día de playa para festejar su día. (Foto: @ximenamoral)

Korina Rivadeneira

La modelo y actriz venezolana, Korina Rivadeneira, celebró el día de las mamás junto a su esposo e hijos y optó por llevar un look super comfy. Un conjunto tejido de pantalón y chompa de la marca Isadora fueron las piezas escogidas por la esposa de Mario Hart. El look lo complementó con un maquillaje natural y un moño estilo clean look.

Por otro lado, su esposo le dedicó un tierno mensaje en Instagram “la súper mamá de mis hijos, una mujer que saca fuerzas desde lo más profundo de su ser para poder atender y darles todo el amor posible a nuestros bebés a pesar de todo lo que hace en el día. ¡Una mamá que no para nunca!”, fue el dedicatoria que se puede leer en la descripción.