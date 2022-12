Esta pandemia nos ha enseñado a no dejar los sueños para mañana. Así lo confirma Luana Barrón, la influencer peruana parte del team adidas, que con tan solo 23 años está conquistando la escena de la moda tanto a nivel nacional como internacional. Alegre, optimista y con la energía a mil por hora; Luana hoy se toma un tiempo para conversar con El Comercio y contar el detrás de su trabajo como creadora de contenido en redes sociales, las novedades de sus emprendimientos y el poderoso mensaje de amor propio con el que busca conquistar a sus seguidores.

—Hace unos días llegaste al millón de seguidores, ¿cómo te sientes?

La verdad es que estoy sorprendida. No esperé que pasaría tan pronto. Sí estaba como una meta, pero siento que mi crecimiento fue sobre todo en pandemia. Aproveché muchísimo las redes sociales para crear un montón de contenido y conectar con mi comunidad. Cuando empezó la pandemia tenía 200 mil seguidores, y cuando acabó; ya tenía como 600 mil . Fue como ‘wow’ poder tener esa cercanía con mi comunidad y ver que cada día crezca más. Siempre me gusta agradecerles porque todo lo que he logrado ha sido gracias a ellos.

—¿Qué significa para ti ser creadora de contenido? ¿Cuál es tu marca personal?

Ser creadora de contenido es un trabajo. Tienes que estar conectada las 24 horas del día. La idea es compartir todo lo que haces con tu comunidad. Y no solo contar tu día, sino también dar recomendaciones, tips, un contenido que sea de calidad e interesante para ellos. Y mi marca personal está alineada a la moda y al ser natural, como soy. Siempre me ha gustado transmitir por redes sociales de la forma más natural posible. Me gusta ese apego por ser natural, mostrarme tal y como soy. Muy enfocado también en las chicas y el amor propio. El no temer a mostrarnos y salir como somos. También, en hacer contenido de moda, que es algo que me identifica bastante. Y hacerlo diferenciado del resto, meterle transiciones y hasta hacer bailes, aunque no sea la mejor bailando [risas]. Pero de eso se trata, que no importa que no seas la mejor bailando, cantando o haciendo contenido, sino que disfrutes lo que haces.

—¿Cómo es el día a día de Luana Barrón? Últimamente te vemos viajando por todos lados.

Un poco agitado la verdad. Mi día a día varía mucho y depende de las actividades que tengo, pero siempre paro a mil por hora. Y creo que es algo que me caracteriza mucho, porque no me gusta estar sin hacer nada, me gusta estar en movimiento, yendo de aquí a allá. Estar viajando también es una de las cosas que más amo de ser creadora de contenido, porque se me han presentado un montón de oportunidades de viajes y trabajo en el extranjero. Además, no solo estoy enfocada en las redes sociales, también hago modelaje y veo mi marca . Entonces, en verdad, sí es bastante intenso, pero he aprendido a dividirme muy bien. Antes era muy desordenada y en este camino he aprendido a organizarme y tener horarios para todo, aunque siempre siento que me queda chico el día.

Luana en la última sesión de fotos junto adidas, firma de la que es embajadora hace seis años. (Foto: Adidas) / isismur

—Has logrado traspasar las fronteras y trabajar fuera...

Sí y estoy muy agradecida. He logrado trabajar con marcas del extranjero. A veces hasta me ha tocado trabajar con marcas netamente ‘gringas’ y hacer comunicaciones en inglés . Me daba un poco de roche hacer eso, pero finalmente, como mi comunidad no es solo peruana porque también tengo México, Estados Unidos, Colombia; me dije ‘ya, el roche a un lado’. Por ejemplo, ahorita mismo estoy en México reunida con el equipo de Miu Miu y es espectacular. La idea es que al otro año pueda seguir trabajando con estas marcas, asistir a sus desfiles y así . Justamente, estas reuniones son para ir viendo qué planes podemos hacer para el 2023. Vamos a ver qué tal nos va [risas].

—Así como el esfuerzo te ha traído muchas recompensas, también debes haberte enfrentado a algunos retos. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con redes sociales?

Recibir las opiniones de la gente. Por ejemplo, pasan temas políticos y la gente te pide una opinión. Es un poco raro poder manejarlo porque hay gente que apoya uno u otro punto y ahí entras en un dilema. Hay dos tipos de personas con las que me encuentro: unas te piden que opines y si opinas te critican, y las otras cuando no opinas, también te critican . Así que tengo que llegar a un punto medio en donde hay que saber qué comentar y qué no, porque pueden ser temas muy delicados.

—¿Qué consejos le darías a las personas que quieren hacer contenido digital como tú?

La constancia es lo más importante para los que trabajamos con redes sociales. Cuando se publica contenido, hay personas que se bajonean pensando que no consiguieron el resultado que esperaban, pero no es algo de la noche a la mañana. Hay que publicar siempre, ser bastante auténtica y buscar esa partecita que se diferencie de los demás. A mí me encanta el tema de la moda pero lo combino con transiciones, baile y recalco lo importante que es el amor propio . Mi comunidad me identifica de esa manera y por eso el contenido que hago les agrada. No es publicar por publicar, es hacer un contenido que realmente aporte a mi comunidad.

Sobre su estilo de vestir y tips de moda

—¿Cómo definirías tu estilo a la hora de vestir?

Tengo muchos estilos [risas]. Me gusta estar al tanto de las tendencias y cada una de ellas tiene distintos estilos. A veces puede ser ropa oversized, a veces ropa pegada, aunque últimamente me gusta mucho el brillo y el glitter .

—Hablando de la próxima temporada, ¿cuáles serán tus tendencias favoritas?

Siento que ahora todo lo de color está súper en tendencia. Colores como el fucsia y el azul . Y así como los fuertes, también los colores pasteles .

—¿Algún tip que recomiendes a la hora de armar los looks?

Con el tema de la moda, cada uno debe tener su propio estilo. Identificar qué prendas y colores van más con tu tono de piel, cuerpo y personalidad. Es descubrir cuáles te sienta mejor. No es necesario tener mil prendas en tu clóset, sino algunos básicos para combinarlos entre sí y armar looks elevados . Por ejemplo, tener uno o dos blazer, uno puede ser normal y el otro de cuerina; prendas en blanco y negro; y jeans oversized. En calzado, unas Adidas en negro o blanco son básicas y unos stilettos; así podrás armar tanto outfits cómodos como elegantes para ir a la oficina, fiestas y demás.

Su trabajo junto a adidas

Adidas llega para inspirar y reflejar el espíritu libre y positivo, donde disfrutar de la moda, también es disfrutar de la comodidad. Asimismo, busca transformar el ADN de la generación Z, reivindicando su zona de confort a través de la versatilidad, usando las prendas y calzado en cualquier ocasión sin perder la esencia. De ahí que Luana sea una de sus principales embajadoras hace seis años.“Es una marca que me encanta porque desde chiquita he sido muy fan. Me identifico muchísimo y la utilizo siempre en mi día a día”, apunta.

El último lanzamiento de adidas son las sandalias adilettes, que incorporan una amortiguación suave y de fácil secado. Además, al ser un calzado en tendencia, versátil y cómodo permite armar looks increíbles para este verano. “Participar de la sesión de fotos de sus nuevas sandalias me encantó. Me encanta el ambiente y el hecho que en cada shooting me permitan demostrar mi personalidad . Hace poco hicimos uno de outfits para el concierto de Bad Bunny y ahora con las adilettes, unas sandalias que van a estar a full en esta temporada de verano”, continuó.