Así lucen los ángeles de Victoria's Secret sin maquillaje | FOTOS

Taylor Hill. La modelo de 22 años no ha temido en compartir una foto al natural en redes sociales. Una de sus publicaciones más celebradas ha sido una en la que mostró que también sufre acné, a lo que cientos de fans respondieron con mensajes como: "Me encanta que hayas subido esto a pesar de que se vea tu acné, hace que no me sienta tan mal con el mío". (Fotos: Instagram/ taylorhill)