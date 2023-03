6 / 12

Que la luna llena llegue a tu signo no significa que todo será un mar de rosas, Virgo. Mantente alerta, pues ciertas verdades empezarán a salir a la luz y traerán un sinsabor consigo. Aquellos que considerabas amigos puede que no lo sean realmente. Una experiencia dolorosa, aunque la hayas estado intuyendo hace un tiempo. Tu intuición no te fallará, aunque eso suponga descubrir quiénes son tus amigos de verdad y quiénes no.