La astrología nos ofrece un sinfín de posibilidades que podemos aprovechar, una de ellas son las fases lunares, que, según sus más fervientes seguidores, nos brindan la “energía” que necesitamos para iniciar nuevos proyectos a través de rituales. En esta nota hablaremos sobre estos que envuelven a la Luna Nueva en Cáncer, un evento ideal para el inicio de emprendimientos, estudios y nuevos amores.

QUÉ ES LA LUNA NUEVA EN CÁNCER

Primero, para poder usar la energía que nos brinda este acontecimiento astrológico a través de rituales, es importante entender que, durante la fase de Luna Nueva, el planeta Tierra, el Sol y nuestro satélite natural se alinean perfectamente.

El hecho de que este evento se desarrolle durante las fechas que pertenecen a Cáncer, provocará, en quienes deseen usar la energía de este evento a través de rituales tengan seguridad, sensibilidad y fuerza para proteger a la familia y a seres queridos.

“Esta Luna Nueva trae una primera mirada desde el agua y las emociones y aquello que queremos sanar. Al estar vinculado con nuestro satélite natural, hay un reconocimiento de aquello que vivimos con amor y que recordamos con cierta melancolía, nostalgia de nuestra infancia”, explica la astróloga especialista Eleonora Merighi sobre este acontecimiento astrológico.

RITUALES PARA LA LUNA NUEVA EN CÁNCER

Según la especialista Eleonora Merighi existen varios rituales que se pueden desarrollar durante la Luna Nueva en Cáncer y que estos dependerán mucho del objetivo que tengan las personas involucradas.

Por ejemplo, existen rituales del amor en los que solo necesitas una vela roja encendida y algunos aceites, rosas o sahumerios para climatizar el ambiente. Con estos implementos, escribes en un papel tres cosas que te gustarían tener en un vínculo sexo afectivo y lo quemas con la candela que generaste al inicio.

Además, también hay rituales para el amor propio, en los que una vela rosa es suficiente y donde tienes que escribir en un papel tres objetivos que desees lograr, para, posteriormente quemarlo como en la operación antes mencionada.

Otro ritual que puedes aprovechar en la Luna Nueva en Cáncer es para la protección, en el que necesitas una vela blanca o un incienso. Aquí, además de tener los artículos en la mano, debes meditar y pedir protección para tus seres queridos y para ti. Si eres creyente del arcángel San Miguel, puedes rezarle, como para reforzar más la protección.

Para quienes tienen alguna disputa con la madre, la Luna Nueva en Cáncer es una buena opción para desarrollar un ritual que ayudará a limar esa aspereza que se pueda tener con la progenitora. El desarrollo consiste en escribir una carta cargada de sentimientos profundos, para que, luego, con la llama de una vela blanca, la quemes.

CONSIDERACIONES PARA LOS RITUALES DE LA LUNA LLENA DE CÁNCER

La astróloga especialista Eleonora Merighi explica que los rituales de la Luna Nueva de Cáncer se pueden desarrollar desde el martes 28 de junio a las 23:53 hasta el domingo 3 de julio, en un lugar tranquilo, siempre teniendo una mentalidad positiva.

Además, agrega que si uno está enfermo o de mal humor es mejor no hacer nada. En caso se necesite urgentemente realizar estos rituales se puede optar por un baño con sal marina para eliminar la energía negativa.

Por último, la especialista recomienda usar velas pequeñas que puedan consumirse solas, no colocarlas sobre bases inflamables y tirar los restos de lo que quede de la cera quemada y no conservarlos, además no hacer rituales en nombre de otras personas, ya que estas deben ser personales.

Siguiendo todas estas recomendaciones, los resultados podrán ser observados a partir del 14 de julio de la Luna Llena en Capricornio o en la Luna Nueva de Capricornio, que será a fin de año.